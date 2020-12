Maria De Filippi furiosa ad Amici 20: “Poca igiene in casa”/ “Nella doccia…”

Maria De Filippi richiama all’ordine e all’igiene i ragazzi della scuola di Amici 20. Per questioni di sicurezza legate al rischio di scongiurare contagi da covid, gli allievi di Amici 20 vivono tutti in casetta dove sono tenuti a mantenere pulito l’ambiente in cui vivono. A quanto pare, però, le pulizie non rappresentano la priorità per tutti gli allievi e, nel daytime del 16 dicembre, la conduttrice ha sgridato tutti i ragazzi esortandoli a provvedere immediatamente alla pulizia di tutti gli ambienti. “Quella casa, dove voi vivete, non è in condizioni igieniche. Siccome siete in 16, se ciascuno di voi mantenesse il pulito questo non si sarebbe mai verificato. Questo non fa onore a nessuno, non ci fate una bella figura”, ha tuonato la De Filippi.

Maria De Filippi e la produzione di Amici 20 contro la scarsa igiene degli allievi

Tra una lezione e l’altra, gli allievi della classe di Amici 20 sono tenuti ad occuparsi anche della pulizia della casa in cui vivono. Un compito non particolarmente difficile per la presenza di 16 persone che, collaborando, dovrebbero riuscire a tenere gli ambienti perfettamente puliti. Di fronte alla poca propensione degli allievi alle pulizie domestiche, la prosuzione ha deciso di agire per correre ai ripari. “Le conseguenze sono relative: le sfide fanno parte del programma. Quelli che non contribuiscono alla pulizia e all’ordine dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza. Siete tutti maggiorenni e vaccinati… i vostri genitori immagino che vi abbiano insegnato l’educazione e la civiltà. Ritengo che siamo non in una situazione di immaturità, ma direi peggio. Tutti voi non farete una bella figura, ve lo dico”, ha aggiunto Maria De Filippi. Dopo aver concesso del tempo agli allievi di pulire, è stata fatta un’ispezione che ha dato esito negativo e che ha portato in sfida Arianna, Rosa e Riccardo.



