Maria De Filippi furiosa con Andrea Nicole e Ciprian/ La scelta a Uomini e Donne…

Maria De Filippi ha creduto in Andrea Nicole sin dal primo incontro. Colpita dalla storia, ma soprattutto dalla sua personalità, Maria De Filippi è sempre stata convinta di affidarle il trono. Il percorso di Andrea Nicole, finora, è sempre stato lineare e limpido. Nello studio di Uomini e Donne, infatti, la tronista ha conquistato tutti, compresa la fiducia di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Tutti, dunque, si aspettavano una scelta classica con le due sedie rosse al centro dello studio, un riassunto di tutto il percorso e l’atmosfera romantica. Tuttavia, la scelta di Andrea Nicole è stata totalmente diversa.

La tronista, insieme a Ciprian, si è accomodata al centro dello studio per raccontare di aver trascorso una notte insieme al crteggiatore che, senza riferirlo alla redazione, si è presentato a casa sua.

Maria De Filippi, la reazione dopo la scelta di Andrea Nicole

La confessione di Andrea Nicole è arrivata come un fulmine a ciel sereno su Uomini e Donne. Maria De Filippi ha ascoltato le parole della tronista e del corteggiatore in silenzio per poi ammettere di esserci rimasta male quando Gianni Sperti le ha fatto una domanda diretta. Pur essendo delusa dall’accaduto, tuttavia, la conduttrice spiega di essere convinta che sia stato il primo incontro tra Andrea Nicole e Ciprian senza il permesso della redazione.

Per la De Filippi, tuttavia, sia la tronista che Ciprian hanno sbagliato dal momento che avrebbero dovuto avvisare la redazione e non arrivare in studio quando tutto è già accaduto.

