Maria de Filippi furiosa con Armando Incarnato a Uomini e donne?/ Rivelazioni hot e..

Armando Incarnato continua a far discutere e dividere il pubblico di Uomini e donne. Non è la prima volta che il cavaliere finisce alla porta salvo poi rientrare, tornare e fare il bello e il cattivo tempo in studio facendo infuriare, in più di un’occasione, Maria de Filippi. Spesso il pubblico ha chiesto la sua eliminazione per via della sua voglia di mettere zizzania tra le coppie già formate o in via di formazione, ma alla fine, non si capisce bene perché, il cavaliere è rimasto al suo posto. Anche oggi, però, nella puntata di oggi di Uomini e donne, il bel cavaliere tornerà a far discutere e, volendo, infuriare proprio la padrona di casa che si troverà di nuovo costretta a chiudergli la bocca per evitare il peggio. Ma cosa sarà successo e cosa vedremo oggi pomeriggio a Uomini e donne?

Erica Hauser è morta/ La dama di Uomini e donne si è spenta nel sonno

Armando Incarnato, rivelazioni piccanti a Uomini e donne?

Secondo quanto rivelano le anticipazioni di Uomini e donne del Vicolodellenews sembra proprio che Armando Incarnato farà infuriare Maria de Filippi e tutto perché, preso posto al centro dello studio, racconterà di aver iniziato una conoscenza con Angela lanciandosi poi in un discorso un po’ spinto in cui definirà la dama “molto aperta ed espansiva”. A quel punto non ci vorrà molto per mettere insieme il fatto che tra loro è successo qualcosa e questo significa che le temperature si alzeranno subito in studio tra battute e domande a cui Armando sembra pronto a rispondere fino a che Maria de Filippi interverrà per metterlo a tacere.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 6 aprile: Tina Cipollari ancora assente?Uomini e donne oggi, 5 aprile, non va in onda/ Gemma Galgani rimandata a domani!

© RIPRODUZIONE RISERVATA