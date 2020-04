Maria De Filippi furiosa:”Alessandra Celentano, maleducata!”/ Amici 2020, lite in diretta

Il primo eliminato della finale di Amici 2020 è Nicolai. Il ballerino, prima di lasciare la gara, saluta e ringrazia tutti, dal primo all’ultimo. Tutti in studio sono in piedi ad applaudire il ragazzo che va via tranne due persone: Alessandra Celentano e Timor Steffens. Un dettaglio che non sfugge a Maria De Filippi che, dopo aver salutato Nicolai, attacca entrambi. “Si sono alzati tutti tranne voi due, lo trovo sbagliato, posso dirvelo? Lo trovo assolutamente sbagliato!” esordisce la conduttrice, che continua “Di fronte a un ragazzo che ringrazia tutti e tutti sono in piedi… Allora sono tutti cretini quelli che si sono alzati.. Non lo trovo educato e non posso non dire ciò che penso!” sbotta ancora la conduttrice.

Maria De Filippi e Alessandra Celentano, tensioni anche durante la finale di Amici 2020

Alessandra Celentano svia il rimprovero di Maria De Filippi e replica: “Io comunque non mi alzo mai!” e la conduttrice infatti ricorda “Si, neanche quando entrò la Abbagnato ti alzasti…” L’appunto è fatto dalla conduttrice con volto abbastanza infastidito: “Si tratta di un senso di rispetto, di un saluto.. i comportamenti hanno un senso!” aggiunge la De Filippi. “Ma se non mi alzo non vuol dire che non ho rispetto” replica la maestra di danza classica in diretta ad Amici. Non si trova un punto d’incontro ed è per questo che la De Filippi taglia corto: “Alessandra è la finale, cerchiamo di non litigare”.



