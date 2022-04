Maria De Filippi, gaffe a Uomini e Donne/ “Lilli è piccolina”, ma l’età…

Maria De Filippi difende Lilli a Uomini e Donne

Maria De Filippi difende Lilli, la corteggiatrice di Luca Salatino nella puntata di Uomini e Donne del 20 aprile e fa una gaffe sull’età della ragazza. Tutto è accaduto quando Luca Salatino ha accusato Lilli di non rivolgergli attenzioni, di non guardarlo mai in puntata e di non prendere più l’iniziativa chiedendogli di ballare quando arriva il momento. Lilli spiega di non riuscire a farlo perchè si sente ridicolo temendo di non piacergli abbastanza.

“Mi sento ridicola, umiliata”, spiega Lilli. “Ti senti ridicola perchè evidentemente non provi niente per me. Non ti dà fastidio quando si alzano loro? A me serve che mi guardi“, spiega Luca. “Anch’io ho bisogno di capire se ne vale la pena”, ribatte Lilli. “Ma tu pensi solamente a te? Sei un’egoista allora”, sbotta Luca. “Dille che ti piace”, commenta Maria provando ad aiutare il tronista.

La gaffe di Maria De Filippi sull’età di Lilli

Luca Salatino segue così il consiglio di Maria De Filippi con Lilli. “Mi piaci, ma ho bisogno di determinate cose che ti devono venire naturali”, aggiunge il tronista. “Ma lei non si alza perchè pensa di non piacerti”, dice la conduttrice. “Allora non ha capito niente di me in questi mesi“, replica infastidito il tronista.

“Secondo te se sta qua seduta e non ti guarda, perchè lo fa? Lo fa apposta perchè spera che tu noti questo. Cosa vuol dire? Che forse è piccolina...”, dice Maria De Filippi. “Quanti anni hai Lilli?”, chiede la conduttrice. “28″ risponde la corteggiatrice. “Porca miseria. Pensavo di meno. Vuol dire che è insicura. Ha 28 anni, ma è insicura”, conclude la conduttrice.

