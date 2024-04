Maria De Filippi, gaffe a Uomini e Donne/ “Marcello e Jasna al centro dello studio” ma sbaglia il nome di lui

La gaffe di Maria De Filippi a Uomini e Donne

Dopo la lite tra Tiziana Riccardi e Tina Cipollari, la puntata di Uomini e Donne del 2 aprile 2024 continua con Cristiano e Jasna. Maria De Filippi chiama al centro dello studio la dama del trono over, ma invece di chiamare Cristiano, chiama Marcello Messina con cui Jasna aveva lasciato la trasmissione per poi tornare in studio dopo la fine della storia. “Scusami, volevo dire Cristiano ma avendo avuto una storia con Marcello è venuto fuori il suo nome”, spiega la padrona di casa mentre Cristiano, senza perdere il sorriso, aggiunge – “pensavo ci fosse qualcosa da sapere”.

Maria De Filippi, così, chiede a Cristiano e Jasna come sta procedendo la frequentazione. La dama conferma di stare bene con il cavaliere con cui, però, nell’ultima settimana, non ha avuto modo di vedersi a causa dei reciproci impegni. Nella discussione tra i due, poi, interviene ancora Marcello Messina.

Marcello Messina e la domanda di Maria De Filippi su Cristiano e Jasna

Maria De Filippi notando il sorriso di Marcello Messina durante il confronto tra Cristiano e Jasna, chiede il motivo. Il cavaliere preferisce non commentare e aggiunge: “Ho troppo rispetto per Cristiano”. “Dovresti dire che hai troppo rispetto per entrambi”, interviene Barbara De Santi. “Perché dovrei dirlo? Lei non ha avuto rispetto per me”, replica Marcello mentre Jasna preferisce concentrarsi su Cristiano.

Maria De Filippi, poi, chiede perché accanto ai nomi di Cristiano e Jasna c’è anche il nome di Loredana. La dama spiega di aver cominciato a conoscere Cristiano ma di aver fatto un passo indietro dopo aver visto il loro coinvolgimento. Loredana, però, chiede di poter incontrare Cristiano per capire se, effettivamente, la loro conoscenza sia finita. Jasna accetta che Cristiano veda Loredana per capire come si evolverà la loro frequentazione.











