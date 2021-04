Maria De Filippi, gaffe con Arisa ad Amici: “Pere, non pene”/ “Intendevo punizioni..”

Gaffe per Maria De Filippi al serale di Amici 2021. Arisa, che per questo terzo serale ha deciso di indossare un paio di lunghi baffi, si è lasciata andare ad un’espressione che ha sconcertato Maria De Filippi che è caduta così nel misunderstanding. Facciamo un passo indietro, spiegando che Lorella Cuccarini – che la scorsa settimana ha donato a Zerbi e Celentano una tisana da bere affinchè si calmassero – questa volta ha puntato sulla dolcezza con dei bomboloni al cioccolato. Quando, poi, la Cuccarini ha scherzato, offrendoli anche alla squadra Peparini-Pettinelli, Arisa ha scosso la testa, contrariata. Maria De Filippi ha notato il gesto della cantante e le ha allora chiesto perché: “Sto pensando che Lorella distribuisce bomboloni come se fossero pene, invece qua non arriva mai niente!” ha allora replicato Arisa.

Arisa con i baffi ad Amici 2021: "Mi sentivo anche maschio"/ Zerbi "Mi fai sess*"

Arisa e Maria De Filippi, gaffe piccante ad Amici 2021

Di fronte a questa frase è calato il gelo in studio. Maria De Filippi, alla parole ‘pene’ ha pensato il peggio ma ha commesso lei invece la gaffe. Ha infatti cercato di correggerla: “È pere!”, ma Arisa ha chiarito il malinteso: “No, pene, pene… intendo punizioni!” Compresa la gaffe, la De Filippi è allora andata avanti col programma, lasciandola cadere nel vuoto…

