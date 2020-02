Maria De Filippi “gela” pubblico C’è posta per te/ “Ridono per cassetta patate ma…”

Maria De Filippi si scaglia contro il pubblico di C’è posta per te durante la storia di Flora e Giovanni, quella di una mamma che vuole riappacificarsi col figlio dopo un passato turbolento. La conduttrice non ha gradito le risate in studio mentre il giovane raccontava un retroscena della lite con la madre, quindi con una stoccata li ha rimproverati e al tempo stesso raggelati. «Quando le chiesi di farmi entrare lei prese la cassetta di patate e a me no», stava raccontando Giovanni dall’altra parte della busta. Maria De Filippi aveva anticipato in fase di presentazione della storia che il ragazzo per farsi perdonare dalla madre aveva deciso di tornare a casa con una cassetta di patate. Un gesto tutt’altro che insignificante, considerando le difficoltà economiche in cui versava la famiglia. Ma evidentemente questo il pubblico in studio non lo ha compreso, visto che alla frase di Giovanni sono seguite delle risate. E sono state così rumorose che Maria De Filippi ha voluto reagire mettendo il suo stesso pubblico a tacere con una battuta tagliente.

MARIA DE FILIPPI “GELA” PUBBLICO C’È POSTA PER TE CON UNA BATTUTA

«A cosa serviva quella cassetta di patate? Perché il pubblico ride, ma forse non sa che non c’erano i soldi per mangiare». Così Maria De Filippi a C’è posta per te ha messo a tacere le risate. La sua battuta pungente ha suscitato poi l’applauso del pubblico, che si è evidentemente reso conto di aver commesso una gaffe. «Quello è sopravvivere, non scegliere. Sono d’accordo che non sia giusto, ma non puoi pensare che abbia fatto una scelta. Non poteva avere gli stessi modi di mia madre, perché la situazione è diversa. L’assistente sociale che può portarti via i figli fa paura…», ha poi continuato a spiegare Maria De Filippi. Il gesto della conduttrice non è passato inosservato, anzi sui social ha suscitato diversi commenti. «Maria De Filippi psicologa, spiega la vita, fa tutto! #CePostaPerTe», «Trovatemi un’altra conduttrice con la calma e il tatto di Maria de filippi. #cepostaperte» e «E comunque il modo in cui Maria De Filippi riesce a far ragionare le persone è pazzesco… Vorrei che fosse con me ogni volta che litigo con mia mamma» sono solo alcuni di questi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA