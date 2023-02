Maria De Filippi: i selfie alla camera ardente dividono/ Interviene Sabrina Ferilli

Maria De Filippi perde Maurizio Costanzo ed esplode la bufera social per i selfie con i fan: interviene Sabrina Ferilli

Maria De Filippi, nel lutto per la morte del consorte Maurizio Costanzo, divide il web per dei selfie con i fan, una polemica web su cui Sabrina Ferilli ha ora voce in capitolo. Le due primedonne della TV, accomunate dal ruolo di giudice coperto a Tu si que vales -talent show di produzione Fascino (agenzia di produzione TV che tra i fondatori annovera Maurizio Costanzo e Maria De Filippi), sono ora più che mai vicine. Questo dal momento che, in seguito alla morte di Costanzo, Sabrina che si trovava per lavoro a Tokyo decide di tornare prontamente in Italia, per dare conforto alla ormai vedova di Maurizio e amica, Maria. “Arrivo”, scrive l’attrice in un post via social, dove la Ferilli si mostra non a caso in aeroporto, nell’attesa di stringersi a Maria De Filippi nel mezzo dell’addio alla mente-icona che ha rivoluzionato per sempre la comunicazione made in Italy. Maurizio Costanzo, al di là dello spazio tv e il tempo della sua vit, resta l’indiscusso re del talk show consacrato in seno alle reti Mediaset, con il format più longevo nella storia della TV: il Maurizio Costanzo Show. Ma non é tutto. Perché Sabrina Ferilli ora interviene anche nel mezzo della polemica web in corso, e a difesa di Maria De Filippi.

Raffaella Mennoia consola Maria De Filippi/ "È stata fondamentale. Ero in crisi e..."

La querelle che vede l’opinione dell’occhio pubblico generale dividersi via social a fronte dei selfie che Maria De Filippi ha concesso ai fan alla partecipazione agli onori alla salma di Maurizio Costanzo, registrati alla camera ardente allestita per il defunto in Campidoglio.

Web diviso sulla scelta di Maria De Filippi, commentata da Sabrina Ferilli, che fa eco a Selvaggia Lucarelli

Da una parte c’é chi, tra gli utenti, ritiene indecorosa la richiesta dei fan dei selfie avanzata alla vedova conduttrice, per la mancanza di rispetto a fronte del lutto della De Filippi che ha perso il marito. E c’é poi chi si chiede come faccia una vedova, seppur vip come la De Filippi, a trovare la forza di posare in foto con dei fan, nelle ore successive al decesso del consorte. E tra le contestazioni e i commenti critici, ora interviene Sabrina Ferilli, con un commento online rilasciato a margine del video di Selvaggia Lucarelli del momento “incriminato”: “Minimo… perché se a casa non ti hanno insegnato l’educazione non credo te la possa insegnare io… Ma ti farei capire che non si fa”, attacca i fan della De Filippi, al centro della bufera.

Amici 22 non va in onda oggi 27 febbraio: salta la registrazione 5 marzo?/ É polemica

Questo, a fronte del video della Lucarelli che infiamma la polemica a discapito dei fan contestati, dalla seguente caption: “Il selfie con la vedova famosa. Non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più di quanto crediamo, ma penso a Maria De Filippi e all’enorme sforzo di dare a chi chiede con violenza, in quelle ore in cui hai dato fondo anche alle riserve. Per me era un vaffancul* al primo telefono che vedevo”.

Ma ben oltre la querelle mediatica, Maria De Filippi, con i selfie concessi ai fan, dimostra che la sua forma-mentis trascende il luogo comune. Quello che concepisce la morte solo come un mero momento tragico. Per la popolare consorte vedova vale la pena, quindi, stringersi all’abbraccio di chi vuole bene a lei e al consorte, in un sentito selfie, come condivisione del dolore di una perdita POP – Maurizio Costanzo- che diventa la forza di andare avanti e vivere al grido di: “Show must go on”.

Biagio Di Maro, dopo Uomini e donne lo sbarco su TikTok/ Esplode la polemica

© RIPRODUZIONE RISERVATA