Maria De Filippi: il gesto per Carola a Uomini e Donne/ “Non voglio sminuire Alice…”

Le parole di Carola a Uomini e Donne per Federico Nicotera

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, lunedì 6 marzo, dopo una settimana dallo stop deciso da Mediaset in seguito alla morte di Maurizio Costanzo. La puntata odierna è stata aperta da Federico Nicotera al centro studio con Carola Carpanelli e Alice Barisciani. La corteggiatrice bionda, sempre messa in discussione dal tronista e dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, ha scelto di dichiararsi attraverso una lettera che, tuttavia, ha scelto di non leggere in pubblico. In studio, così, si ritrova a dover giustificare i propri atteggiamenti parlando con Gianni Sperti che non ha mai nascosto di avere tanti dubbi sui sentimenti di Carola per Federico.

Gianni Sperti, in particolare, trova troppo razionali gli atteggiamenti di Carola nei confronti della quale si lascia andare ad una difesa Maria De Filippi. “Non ho capito. Mi sembrano discorsi diversi. Adesso io non so se lei si senta la scelta, però io capisco che se fosse così lei non si senta di dirlo. Ci sta. Ci sono due cose per cui non lo dice: uno perché magari se non è la scelta fa una brutta figura, due ha a fianco un’altra persona. Lei dice ‘faccio così per difesa, faccio fatica a stare in competizione con un’altra, ho delle priorità che ho messo da parte per lui. Quando ti tratto male è perché così ti allontani’”, le parole della conduttrice.

Maria De Filippi si schiera con Carola?

Durante la puntata di Uomini e Donne, Alice, di fronte al feeling tra Federico Nicotera e Carola, si è lasciata andare alle lacrime non nascondendo l’amarezza per come si sta evolvendo il trono. A correre in aiuto di Alice è stato Gianni Sperti, convinto che l’unica innamorata tra le corteggiatrici sia Alice. A pensarla diversamente è invece Maria De Filippi che sottolinea come ci siano modi diversi di esprimere i propri sentimenti facendo riferimento alle lacrime di Alice e all’apparente freddezza di Carola.

“Sono la prima a dire che sono dispiaciuta per Alice, ma se vedete un’altra persona così non vuol dire che non provi nulla. Non voglio sminuire Alice, voglio solo ristabilire la verità! Non è solo di Alice il sentimento, ma anche il suo”, dice Maria De Filippi che poi svela la parte finale della lettera di Carola che si conclude così – “È per questo che ti amo”.

