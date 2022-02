Maria De Filippi, il marito Maurizio Costanzo e il figlio Gabriele/ “Più di una fortuna”

Maurizio Costanzo e Gabriele sono marito e figlio di Maria De Filippi. Un grande amore quello nato tra il conduttore e giornalista e la regina del piccolo schermo. La coppia è felicemente sposata dal 1995: 35 anni d’amore e mai una crisi. Proprio Costanzo dalle pagine del Corriere della Sera ha rivelato: “ho sempre sperato di avere un’unione duratura, di condividere un’esistenza. Non rinnego il passato, la vita va vissuta per quella che è. Per fortuna ho incontrato Maria. Maurizio Costanzo. Molto, molto di più”. Una vita sentimentale complessa quella di Maurizio Costanzo che è anche nonno di quattro nipoti: “è splendido. Ora la pandemia rende difficile vedersi. Ma essere nonni è meraviglioso”. Nella sua vita c’è anche Gabriele, il figlio adottato con Maria De Filippi per cui ha parole di grande amore.

“Lui lavora con Maria, sono unitissimi” – ha detto – Gabriele rafforza il mio profondissimo rapporto con Maria. Ricordo ancora la mia commozione quando, avrà avuto dodici anni, mi chiamò ‘papà’ per la prima volta. All’inizio è una paternità diversa. Poi diventa uguale all’altra, a quella naturale. Ritengo il suo arrivo un miracolo”.

Maurizio Costanzo e Gabriele: il legame con Maria De Filippi

Maurizio Costanzo e Gabriele sono i punti fermi nella vita di Maria De Filippi. Nel 2004 la coppia ha deciso di adottare Gabriele con cui hanno un rapporto bellissimo. Il figlio, infatti, lavora nella casa di produzione di Maria De Filippi e hanno un rapporto davvero splendido. Negli ultimi anni però Gabriele ha lasciato casa per andare a convivere con la fidanzata che, stando alle indiscrezioni, dovrebbe essere Francesca Quattrini. Proprio la De Filippi ha confermato la cosa rivelando: “convive con una ragazza molto carina. Voleva essere libero, e ho capito che aveva ragione. Ho mollato. Mi ha insegnato a essere madre. Io, crescendolo, ho sempre avuto ben presente quello che avrei voluto avesse fatto mia madre con me”.

