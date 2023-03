Maria De Filippi, il messaggio al pubblico dopo la morte di Maurizio Costanzo/ “Vi ringrazio per l’amore”

Maria De Filippi scrive un messaggio al pubblico di Canale 5 dopo la morte di Maurizio Costanzo

La nuova puntata di C’è posta per te, la prima dopo la morte di Maurizio Costanzo, viene anticipata da una schermata blu e un messaggio di Maria De Filippi, apparso in totale silenzio. La conduttrice, con poche parole, ha voluto ringraziare il pubblico che le ha dimostrato amore in questo momento così triste. Un piccolo gesto, unico che la conduttrice quasi certamente farà in ricordo del marito, mantenendo quella riservatezza che da sempre la contraddistingue.

In alto, sullo schermo, appare la data di oggi “4 marzo 2023”, a dimostrare che il messaggio della De Filippi è di oggi. Poi ecco le parole della conduttrice: “Stasera, vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo”. Ha quindi concluso con un nuovo grazie e firmandosi: “Io vi ringrazio davvero tanto. Maria”. Infine un ultimo disclaimer ha sottolineato che la puntata in onda questa sera non è in diretta, né successiva alla morte di Maurizio Costanzo, ma registrata prima della sua scomparsa.

