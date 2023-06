Maria De Filippi: il suo nome sfruttato per una truffa/ Raffaella Mennoia: “Fate attenzione grazie”

Il nome di Maria De Filippi utilizzato per una truffa

Non è la prima volta che i nomi dei personaggi famosi vengono utilizzati per truffare gli utenti. Mara Venier, diverse settimane fa, è intervenuta denunciando via social una truffa a sua nome e lo stesso è capitato ad altri personaggi del mondo dello spettacolo. Quello di Maria De Filippi è sicuramente uno di quei nomi importanti che fanno breccia sul pubblico. Tutti i suoi programmi riscuotono un grandissimo successo e grazie a Maria De Filippi sono tanti i personaggi che, con il tempo, hanno trovato la propria strada nella musica, nella danza o in televisione.

Il nome di Maria De Filippi è stato così utilizzato per truffare le persone che, da un lato sperano di dare una svolta economica alla propria vita e, dall’altra, sognano un futuro nel mondo dello spettacolo. Il tutto, però, è stato immediatamente notato dalle persone accanto alla conduttrice come Raffaella Mennoia che è intervenuta sui social.

Raffaella Mennoia lancia l’allarme

Come riporta Il Fatto Quotidiano, una pagina social, utilizzando il volto di Maria De Filippi, ha diffuso il seguente messaggio: “Maria De Filippi ha ufficialmente aperto l’accesso a un programma in cui ogni italiano può guadagnare 230-480 euro. Nuovo programma con il miglior software di trading automatico”. Messaggio a cui, fortunatamente, in pochi hanno creduto, ma che è arrivato anche a Raffaella Mennoia.

L’autrice storica delle trasmissioni della De Filippi nonché suo braccio destro è così intervenuta sui social per chiedere a tutti di non credere a tali messaggi: “Ovviamente è una truffa, fate attenzione grazie“, ha scritto su Instagram la Mennoia.

