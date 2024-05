Maria De Filippi incita Angelina Mango per l’Eurovision/ “In bocca al lupo!”: il messaggio ad Amici 2024

Maria De Filippi ad Amici 2024: “In bocca al lupo ad Angelina!“

Angelina Mango diventa un trend nel web, con il video della seconda prova in vista della semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024. L’ex cantante di Amici é attesa al debutto nella competizione europea con il singolo La noia, canzone con la quale è stata decretata vincitrice al Festival di Sanremo 2024, in rappresentanza dell’Italia. A supportare la cantante, oltre al fedele fandom che la segue tramite innumerevoli messaggi di sostegno nella speranza di raggiungere l’ambita vittoria, é ora anche Maria De Filippi.

AMICI 23 SERALE 2024, 7A PUNTATA/ Diretta e eliminato: chi è? Fuori Martina ma per lei c'è novità assoluta

La conduttrice di Amici ammette di fare il tifo sfegatato per Angelina Mango, in vista dell’Eurovision Song Contest 2024. L’occasione per lanciarle un messaggio di supporto è avvenuta durante il settimo serale di Amici 2024, quando la conduttrice ha comunicato la posticipazione della semifinale del talent a domenica 12 maggio, complice il debutto di Angelina all’Eurofestival di sabato 11: “Sabato prossimo non andremo in onda, andremo in onda domenica sera. Su Rai 1 c’è l’Eurovision, in bocca al lupo ad Angelina da parte di tutti noi!“.

Perché semifinale di Amici 2024 va in onda domenica 12 maggio?/ Cambio programmazione per… Angelina Mango!

Vincitore Eurovision 2024, che possibilità ha Angelina Mango di aggiudicarsi il titolo?

Anche Maria De Filippi si aggiunge dunque al coro di voci pronte a supportare Angelina Mango in questa nuova avventura all’Eurovision Song Contest 2024. Lei, che è stata allieva di canto nella precedente edizione di Amici e che ha trionfato quest’anno a Sanremo 2024, è ora pronta a debuttare sul palcoscenico internazionale in una delle competizioni canore più prestigiose, attese e seguite d’Europa. La cantante si esibirà nella seconda semifinale, in onda giovedì 9 maggio, e nella finalissima dell’11 in cui verrà decretato il vincitore.

Eurovision Song Contest 2024, Angelina Mango incanta con un'ex ballerina di Amici/ Con chi condivide il palco

Intanto si fanno largo i primi pronostici sul papabile vincitore dell’Eurovision, e Angelina ha buone possibilità di trionfare. Sul sito superscommesse.it sono disponibili le quote provvisorie di Snai, Sisal e Goldbet che vedono al momento la Mango sul podio, al terzo posto. Le più quotate ad ora sono la Croazia (3.00 per Snai, 2.75 per Sisal e 3.00 per Goldbet) e la Svizzera (3.50, 4.50 e 3.50), ma l’Italia conquista temporaneamente il terzo posto quotata rispettivamente 4.00, 6.00 e 4.50. La vittoria sembra dunque alla portata per Angelina, e tutta Italia è ora pronta a tifare per lei!











© RIPRODUZIONE RISERVATA