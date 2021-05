Maria De Filippi, invito ad una signora del pubblico di Uomini e Donne/ “Vuole…”

Maria De Filippi non smette di stupire il pubblico di Uomini e donne. Dopo aver offerto un lavoro a Giacomo Czerny, nella puntata del programma di canale 5 in onda oggi, ha invitato una signoradel pubblico a partecipare alla trasmissione. Colpita dall’entusiasmo della signora per in jingle trasmesso quando le dame e i cavalieri entrano in studio, Maria De Filippi prova a conoscerla meglio. “Cosa faceva nella vita?”, chiede la conduttrice. “L’operaia, ma la musica mi fa compagnia tutti i giorni perchè vivo sola”, risponde la signora. “Non è sposata?”, chiede ancora la conduttrice. “Sono vedova“, risponde la signora. “Vuole partecipare alla trasmissione?“, prova a chiedere la De Filippi. La signora, seppur lusingata, rifiuta l’offerta: “La ringrazio, ma non è nella mia indole“, ammette.

Uomini e Donne continua ad incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Dopo aver lanciato con successo il trono over, ormai più di dieci anni fa, per rilanciare il trono classico nei confronti del quale, nelle ultime stagioni, il pubblico ha perso interesse, a settembre, ha lanciato il trono misto con le dame e i cavalieri del trono over e i tronisti presenti nelle stesse puntate. Quella che si concluderà domani sarà l’ennesima stagione ricca di successo per Uomini e Donne che tornerà in onda a settembre con nuovi tronisti, ma anche con le dame e i cavalieri del trono over che è sempre più amato dai telespettatori. Tra i nuovi protagonisti, tuttavia, non ci sarà la signora del pubblico a cui Maria De Filippi ha proposto di partecipare.

