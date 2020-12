Maria De Filippi/ “La morte di mio papà? È stato il primo grande dolore che ho vissuto”

Maria De Filippi, in pausa con Uomini e Donne e Amici, prima di congedarsi dal pubblico per il 2020, si racconta ai microfoni di Verissimo. Nella puntata speciale del programma condotto da Silvia Toffanin che andrà in onda il 26 dicembre, a partire dalle 15, Maria De Filippi aprirà i cassetti dei suoi ricordi raccontandosi tra passato e presente. La vita della conduttrice è ricca di aneddoti e momenti importanti. Legatissima ai genitori, Maria De Filippi vive con il ricordo nel cuore del padre che ha perso quando aveva solo 28 anni. “È stato il primo grande dolore che ho vissuto. Gli diagnosticarono un cancro al pancreas e stette in rianimazione per un anno e mezzo. Fu devastante, drammatico per tutti”, raccontò lo scorso ottobre ai microfoni di Domenica In. Proprio dal padre ricevette quello che, ancora oggi, considera il regalo più bello che abbia ricevuto. Ai microfoni del settimanale Oggi, infatti, ha raccontato che quando aveva solo 9 anni, prima di un’operazione alle tonsille, il padre le regalò “un motorino. Vivevamo in collina, non c’erano controlli, andavo a 30 all’ora”.

MARIA DE FILIPPI, L’AMORE CON MAURIZIO COSTANZO

Mamma, moglie e donna in carriera, Maria De Filippi è una donna felice e fortunata. Sposata da anni con Maurizio Costanzo con cui ha festeggiato già le nozze d’argento, la conduttrice di canale 5 ha un rapporto speciale con il marito che controlla per evitare che ecceda con il cibo. «È stato la mia vita, Maurizio, è la mia vita, tutti i giorni. È il mio unico amore», raccontò a ottobre 2020 durante un’intervista confidenziale con Mara Venier. Complici e innamorati, anche Maurizio Costanzo ha parlato spesso dell’amore che lo lega a Maria De Filippi. Il giorno dell’attentato, Costanzo capì che «è lei la persona che voglio che mi tenga la mano quando morirò». Con il tempo, il rapporto tra la De Filippi e Costanzo è diventato sempre più importante. La conduttrice si occupa anche dell’alimentazione del marito e, nel suo ufficio, ha una persona che la informa sulle sue abitudini alimentari. «Confesso in tv che ho qualcuno in ufficio che fa la spia su quello che mangia», confessò Maria alla Venier.



