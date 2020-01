Maria De Filippi lascia lo studio di Amici 19/ Perché? Valentin fa tremare…

Maria De Filippi lascia lo studio di Amici 19. Questo è quello che succederà nella puntata di oggi del programma della sanguinaria che tornerà con il pomeridiano del sabato facendo tremare e tenendo in ansia tutti. Ma cosa succederà di preciso? Un video anticipazioni della puntata di oggi mostra Maria De Filippi lasciare alcuni ragazzi sul palco e lasciare lo studio. La telecamera segue la sua uscita di scena e il suo arrivo dietro le quinte poi la lunga cavalcata nel corridoio della scuola e poi si interrompe. Perché Maria De Filippi ha lasciato lo studio? Chi ha seguito il programma sa bene che in questa settimana è successo un po’ di tutto e molti sono stati i provvedimenti disciplinari presi per alcuni dei ragazzi che non rispettano le regole, le persone che lavorano al programma e che spesso fanno ritardo o non si presentano a lezione.

MARIA DE FILIPPI LASCIA LO STUDIO DI AMICI 19, PERCHE’?

Uno su tutti è Javier ma subito dopo abbiamo Valentin. Conoscendo bene Maria De Filippi a farla infuriare deve essere stata la disparità di trattamento riservato ai due ballerini perché mentre il pupillo di Alessandra Celentano ha messo in dubbio la scuola e la sua utilità ma si trova in studio per essere “processato”, Valentin ha fatto tutta la puntata dietro le quinte per via dell’ennesimo castigo pensato per lui dalla Celentano. Sarà proprio alla fine di queste lunghe disquisizioni e dopo una serie di prove per mettere insieme i migliori, che Maria De Filippi lascia lo studio di Amici 19 proprio per raggiungere Valentin e farlo entrare per esibirsi a fine puntata nonostante il no alle esibizioni del sabato pomeriggio. Sarà Alessandra Celentano a fare infuriare la conduttrice o il comportamento di Javier? Ecco il video del momento:





