Maria De Filippi lascia studio C’è posta per te/ Video: corre dietro le quinte e…

Maria De Filippi ha lasciato tutti senza parole ieri a C’è posta per te. La conduttrice ha inseguito dietro le quinte un ospite, lasciando vuoto lo studio per diversi minuti tra lo stupore generale. È accaduto dopo che una mamma, la signora Maria, ha mandato a chiamare i figli con cui non riesce a parlare da quando si è separata dal loro padre e ha una relazione con un altro uomo. Si sono presentati due figli che però non volevano saperne di aprire la busta. In particolare, Davide ha accettato di sentire solo al telefono la madre e di farle vedere i nipoti, ma si è rifiutato di incontrarla. E così pure la sorella. Maria De Filippi ha fatto di tutto per convincerli ad aprire la busta, ma non c’è stato verso.

Allora Maria De Filippi ha fatto un tentativo estremo: «Se mentre percorri il tunnel per andare via ci ripensi, torna indietro». Quando però ha capito che non sarebbe tornato, ha lasciato lo studio ed è corsa dietro le quinte per parlare con i due figli della donna. Il programma, seppur registrato, non ha affatto tagliato questi momenti di attesa, che anzi hanno tenuto incollati alla tv i telespettatori.

MARIA DE FILIPPI LASCIA STUDIO C’È POSTA PER TE E…

Il silenzio caduto dopo l’uscita di Maria De Filippi dallo studio di C’è posta per te è sembrato interminabile. La signora Maria, mamma dei ragazzi, è rimasta seduta in silenzio in attesa di novità. La conduttrice però è riuscita a stravolgere l’epilogo della storia. Ha fatto a modo suo: è andata a riprendere i destinatari della posta dietro le quinte, che non ne volevano sapere di riabbracciare la madre. L’impresa di Maria De Filippi però è riuscita solo a metà, perché è riuscita a far tornare indietro in studio solo la figlia della donna, il marito e la moglie di Davide, che invece è rimasto dietro le quinte, assicurando però di essere pronto a riallacciare i contatti con la madre prima telefonicamente. Nel frattempo i social sono esplosi di commenti e pure l’account Twitter di MediasetPlay ha ironizzato sulla scena: «Sta succedendo qualcosa… Maria? #CePostaPerTe», il tweet comparso col video del momento. Invece Trash Italiano prima su Twitter «DI NUOVO MINUTI DI NIENTE E NOI QUI MUTI #cepostaperte» e poi su Instagram «MINUTI DI NIENTE E NOI QUI INCOLLATI».





© RIPRODUZIONE RISERVATA