Maria De Filippi, le commoventi dediche dei colleghi-amici/ Gerry Scotti: “Per lei sono come un fratello…”

Rudy Zerbi e la lettera per Maria De Filippi: “Cara Maria, siamo liberi di sognare…”

Sono trascorse diverse settimane dalla triste scomparsa di Maurizio Costanzo e dal commovente cordoglio che ha unito l’Italia tra appassionati e personaggi influenti del mondo dello spettacolo. Tanti sono stati i messaggi di vicinanza rivolti a sua moglie, Maria De Filippi; al suo fianco per anni sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Il dolore per la conduttrice è stato un macigno difficile da sopportare, il tempo potrà però aiutarla a lenire la sofferenza custodendo con amore il ricordo dell’uomo della sua vita. In attesa di tornare al lavoro sul piccolo schermo, Maria De Filippi ha ricevuto un vero e proprio regalo da parte di alcuni colleghi oltre che amici del mondo dello spettacolo.

Il settimanale Oggi ha raccolto cinque lettere da parte di alcuni amici di Maria De Filippi, i quali tra le pagine del magazine hanno a loro modo tentato di dare conforto alla conduttrice in questa prima estate senza il suo amato marito Maurizio Costanzo. Tra i suoi compagni d’avventura, spicca il pensiero di Rudy Zerbi; il professore di Amici ha stilato una sorta di elenco di esperienze da condividere con l’amica nonchè collega con un pensiero rivolto non solo al presente ma soprattutto al futuro: “Vorrei portarti a fare un giro in Vespa sul lungomare con tutti i nostri amici e fermarci a mangiare la piadina con la Nutella. Una sera vorrei andare alla pista dei go-kart e fare una gara che, conoscendoti bene, non vorrai perdere”. Rudy Zerbi prosegue poi nel sognare tanti momenti di leggerezza con Maria De Filippi: “… Se ci rimanesse un pomeriggio libero mi piacerebbe tanto prendere una barchetta, uscire a largo e provare a vedere se incontriamo i delfini”.

Maria De Filippi circondata d’amore: l’aneddoto di Gerry Scotti

Sempre nella lettera scritta al settimanale Oggi da Rudy Zerbi per Maria De Filippi, il docente di Amici conclude: “Siamo liberi di sognare e quindi spero che prima o poi riusciremo a fare tutte queste piccole grandi cose insieme”. Tra gli amici della conduttrice non poteva mancare una tenera lettera da parte di Gerry Scotti, suo compagno di mille avventure sul piccolo schermo. “Come definire i miei rapporti con Maria? Potrei parlare di ‘amicizia professionale’, fatta di grande stima e rispetto reciproci. Ma credo ci sia qualcosa di più; ricordo il nostro debutto, 22 anni fa, quando fummo chiamati a condurre insieme il Telegatto”. Su l’aneddoto dell’esordio il conduttore ha raccontato: “Lei era già Maria De Filippi, ma forse l’idea del teatro e il frastuono del pubblico l’avevano un po’ intimidita: si appoggiò a me, e io mi sentii promosso da collega a fratello maggiore“.

La lettera di Gerry Scotti a Maria De Filippi – scritta per il settimanale Oggi – prosegue poi sulla scia del ricordo al debutto alla conduzione del Telegatto. “Il nostro rapporto si è incardinato così… Una curiosa miscela di professionalità e affetto, che non prevede la frequentazione assidua fuori dagli studi televisivi ma è come benedetta da un’affinità miracolosa”. Il conduttore ha poi aggiunto un ulteriore e toccante aneddoto: “Quando mi sono ammalato gravemente di Covid ho sentito la sua profonda vicinanza. Con il suo stile: messaggi brevi, semplici, fatti anche di una sola parola, ma costanti; non ha saltato un giorno… E’ una cosa che non dimenticherò mai“.

A fare da eco alle dolci lettere di Rudy Zerbi e Gerry Scotti – raccolte dal settimanale Oggi – non poteva che aggiungersi l’esuberante Luciana Littizzetto, legata a Maria De Filippi da una tenera amicizia. “Maria mi incoraggia sempre; la parola più frequente che mi dice per spronarmi è ‘cretina’. Mi vuole bene così e, in fondo, ha ragione…”. L’attrice ha poi raccontato come sia nata l’amicizia profonda che la lega alla conduttrice: “Cosa ci ha avvicinato? All’inizio il lavoro: lei mi invitò ad Amici e a C’è posta per te, negli anni si è creato un rapporto di stima e affetto”. Luciana Littizzetto ha poi aggiunto: “Maria è la persona che ha contribuito a convincere me e Davide a fare il grande passo dell’affido… Lei mi parlò più volte della sua esperienza con Gabriele con grande serenità, mi disse: ‘ Stai tranquilla, proteggerai i tuoi figli, andrà tutto bene’, e così è stato”.

Sulla prossima esperienza al fianco di Maria De Filippi al banco di Tu Si Que Vales, Luciana Littizzetto ha spiegato: “Ancora una volta il ‘mondo’ di Maria mi ha stupito… Tutti lavorano con piacere con lei. Negli anni si è circondata di persone di cui si fida, sa coccolare e premiare e fa sentire tutti importanti”. Concludendo, l’attrice comica ha aggiunto un particolare aneddoto relativo alla sua amicizia con la conduttrice: “Volevo farle un regalo simbolico e le ho comprato una biosfera che contiene un ecosistema marino autonomo… Ho pensato che anche noi abbiamo un pianeta interiore da trattare con cura. Glielo avevo dato per il camerino ma lo ha portato a casa; buon segno“.











