Maria De Filippi, l’ultimo desiderio del marito Maurizio Costanzo/ “Alla mia morte vorrei che lei…”

Maria De Filippi e l’amore con Maurizio Costanzo

Maria De Filippi è stata l’ultimo, grande amore di Maurizio Costanzo. Un amore nato nel 1993 e coronato con il matrimonio celebrato con rito civile a Roma il 28 agosto del 1995. Da quel giorno, la coppia non si è mai separato condividendo sia vita privata che lavoro. Con i consigli di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha capito di aver trovato nella televisione la propria strada diventando una delle conduttrici più apprezzate e amata da pubblico e addetti ai lavori. L’amore tra il giornalista e la conduttrice è stato coronato anche dall’arrivo di Gabriele, adottato dalla coppia.

Un amore grande, vissuto serenamente e con semplicità che ha permesso a Costanzo e alla De Filippi di diventare anche una delle coppie più amate del mondo della televisione. Legati dall’amore viscerale anche per il loro lavoro, riuscivano a ritagliarsi sempre del tempo da trascorrere insieme. Ciò che non facevano mai era viaggiare nella stessa auto. Dopo l’attentato di cui fu vittima Costanzo nel 1993, la coppia decide di non viaggiare più nella stessa auto. Un amore importante che si è concluso oggi, venerdì 24 febbraio, con la morte del giornalista.

L’ultimo desiderio di Maurizio Costanzo prima della morte

Maurizio Costanzo è scomparso oggi a 84 anni. In un’intervista rilasciata qualche anno fa a Vanity Fair, il giornalista confessò di avere un desiderio. “Quando ho incontrato Maria, per la prima volta nella mia vita ho pensato ‘Ecco, questa è la persona che stringerà la mia mano mentre morirò’. Lo penso ancora. Non mi era mai successo con le mie donne precedenti”. Di fronte a tale desiderio del marito, Maria De Filippi non nascose la difficoltà di pensare a quel momento.

Sulle pagine del settimanale Oggi, infatti, Maria De Filippi replicò così al marito: “Le confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”.

