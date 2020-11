Maria De Filippi manda in onda vocali privati della Ferilli/ “Ti ho arricchita!”

Esilarante momento a Tu sì que vales quando Maria De Filippi decide di stupire tutti e far sentire in diretta dei messaggi vocali privati che le sono stati inviati da Sabrina Ferilli. L’attrice è sconvolta: “Non ti scrivo e non ti dico più un cazz*, sei diventata matta! Non è una cosa causale allora, tutto quello che ti dico o ti lascio detto tu lo riporti” sbotta, ma la De Filippi dichiara che si tratta di cose inerenti al programma. In particolare si parla della famosa pashmina della Ferilli, molto costosa, che qualche puntata fa Maria ha stropicciato di proposito, facendola infuriate. La De Filippi avvicina allora il cellulare al suo microfono, mandando in onda i messaggi privati dell’amica.

Sabrina Ferilli alla De Filippi: “Ti ho arricchita! Fammi il bonifico…”

Si parte con i regali di Natale: “Sto pensando a Natale vuoi una coperta termica? Io mi so fatta regalare quella a casa. Tu ce l’hai? La vuoi, hai freddo? O che vuoi? – chiede Sabrina Ferilli alla De Filippi nel messaggio vocale, però specifica – Roba di pochi picchi eh! Perché a te già ti ho arricchito, ti ho fatto regina, zarina anzi! Proprio i montoni ti ho regalato, fodere quelle lì che apri la zip ed esce fuori proprio il ben di Dio!” E arriva il momento della sciarpa: “Poi la pashmina! O mi rifai il bonifico di quella pashmina che forse è meglio oppure ti metto in contatto con la persona che la fa ma è più difficile, preferisco che mi fai il bonifico!” La Ferilli è sconvolta dal gesto dell’amica ma la prende sul ridere e conclude ribadendo che “è tutta verità!” (Clicca qui per il video della scena)



