Maria De Filippi sbugiarda Federico Mastrostefano e critica l'atteggiamento di Agnese De Pasquale a Uomini e donne.

Maria De Filippi interviene durante il confronto tra Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale mascherando il cavaliere e zittendo la dama per i continui scontri con Rosanna Siino. Tutto accade nel corso della puntata del 10 ottobre 2025 quando, improvvisamente, Rosanna lascia lo studio in lacrime. Federico ammette di essere dispiaciuto di vedere Rosanna in quello stato ma ammette di non comprenderne totalmente il motivo avendo baciato solo Agnese. Maria, però, non ci sta e smaschera il cavaliere: “Non è vero che hai baciato solo Agnese, Fede. Tu non hai detto alla redazione che hai dato un bacetto a stampo a Veronica. No, no, no…”.

Arcangelo, dura lite con Gianni Sperti e Alessio Pili Stella a Uomini e Donne/ "Se fai l'opinionista..."

“Io non mi ricordo, troppe informazioni”, dice il cavaliere che non può smentire Maria De Filippi, informata su tutto ciò che accade. Nel frattempo, Agnese torna ad attaccare Rosanna e di fronte all’ennesima discussione, Maria De Filippi interviene ancora.

Maria De Filippi mette fine alla guerra tra Agnese De Pasquale e Rosanna Siino

Di fronte al nuovo battibecco tra Agnese De Pasquale e Rosanna Siino, Maria De Filippi dice: “Agnese ma quale problema hai con Rosanna? Parli solo con Rosanna!”. Agnese si difende spiegando di non avere nulla contro Rosanna ma la conduttrice non è d’accordo e le fa notare che è sempre pronta ad attaccarla e a parlare di lei. Maria, inoltre, fa notare che Agnese non è infastidita dal bacio che Federico ha dato ad un’altra dama ma da Rosanna che, invece, non ha mai baciato il cavaliere.

Chi è Alessio Pili Stella di Uomini e Donne/ Nuove dame, lui conquistato da Daniela e il suo gesto romantico

“Ma se io sono Agnese che me lo sono baciato tutta la sera…”, dice la dama. Di fronte all’atteggiamento della dama, Maria nota strano l’atteggiamento di Agnese e la sua non gelosia nei confronti di Federico che, invece, è pronto ad uscire anche con Barbara De Santi.