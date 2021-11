Maria De Filippi “Mi dissero di non fare C’è posta per te”/ “Avevo paura per un flop”

Nel corso del daytime di Amici 21 andato in onda il 17 novembre su Canale 5, Maria De Filippi ha raccontato un retroscena inedito della sua carriera. L’occasione nasce da una chiacchierata con l’allievo LDA, Luca D’Alessio, che, preda delle sue insicurezze sul palco, le chiede: “Tu non hai paura di sbagliare pure dopo tanti anni che fai questo lavoro?” “Ogni giorno.”, risponde la conduttrice, che poi racconta un episodio ben preciso.

“È capitato di sbagliare. Una volta ho fatto un programma in cui credevo molto, venne anticipata la messa in onda di tre mesi, quindi il tempo di lavorarci era poco ma io sono andata in onda lo stesso perché si doveva andare. Il giorno dopo il risultato fu devastante, – ha ammesso la De Filippi, svelando inoltre che – il programma andò malissimo. Era un periodo in cui uscivo da programmi andati bene e mi misuravo su un altro terreno. Quella mattina in cui uscirono i dati felice non ero.”

Maria De Filippi: “Mi dissero che non sarei stata in grado di fare C’è posta per te”

Il racconto di Maria De Filippi non si ferma qui. La conduttrice, infatti, ha deciso di svelare com’è nata l’idea di C’è posta per te, arrivata proprio poco dopo quel flop. “Poi ad un certo punto pensai a C’è posta per te. Partii per Milano per raccontare questo programma. Lo raccontai a due persone che mi dissero, in assoluta buona fede, che non sarei stata in grado di fare questo programma. Ero a tal punto insicura dopo quello che mi era successo che tornai in aereo, mi fermai all’aeroporto di Fiumicino, seduta su una panchina per un’ora, con l’occhi sbarrato, decidendo di non fare questo programma. Poi passarono un po’ di giorni e decisi di fare un numero zero, perché avevo paura. Lo registrai, lo guardai e andammo in onda.” Da lì ebbe inizio uno dei suoi più grandi successi televisivi.

