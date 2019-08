Maria De Filippi/ “Mio figlio Gabriele? Legame cementato, ci sono” e sulla fidanzata…

Maria De Filippi in vacanza ad Ansedonia si gode il relax di questa bollente estate. La conduttrice però, in pausa dalla televisione, ha voluto rilasciare una intervista esclusiva tra le pagine di DiPiù. La bionda Queen, ha esordito raccontando di Maurizio Costanzo, fiera di avere modificato alcune sue abitudini con il passare degli anni. La presentatrice e il giornalista, in questi giorni di vacanza, si sono creati una piccola routine fatta di amici e sport. “Qualunque cosa faccia al pomeriggio – ha raccontato Maria –, torno ogni sera verso le 19, ceno con Maurizio e sto con lui per il resto della serata. Non stiamo quasi mai soli, comunque: c’è Gabriele quando ci viene a trovare, ci sono mio fratello Giuseppe e sua moglie…”. Con loro anche gli adoratissimi cani: Ugo di 14 anni e Filippa. “A dare un tocco di varietà alle nostre giornate – ha poi aggiunto – sono gli amici che vengono a trovarci: persone che non sono note al pubblico ma che, per i motivi più diversi, sono entrate nella vita di Maurizio e nella mia”.

Maria De Filippi: Costanzo, il figlio Gabriele e la fidanzata

Alcuni anni addietro, Costanzo lavorava anche in “vacanza”, così come raccontato dalla stessa Maria: “Maurizio – ha spiegato la De Filippi – le vacanze non le faceva proprio: per lui esisteva solo il lavoro. La prima estate che abbiamo trascorso insieme, nel 1991, mi è toccato seguirlo freneticamente in giro per l’Italia perché lui portava il Maurizio Costanzo show in tournée di città in città […] Ora, tutto questo non mi rendeva pazza di gioia: non è che io avessi una band e dovessi fare concerti. E allora, l’estate successiva, ho iniziato ad abituare Maurizio al concetto di ‘vacanza’”. Maria De Filippi ha anche parlato del figlio Gabriele e del rapporto speciale: “Il nostro legame è stato cementato dal fatto che, quando lui era ragazzo, ci siamo parlati molto […] io per Gabriele sono una certezza nella vita: lui sa che io ci sono sempre”. E sulla fidanzata di lui: “L’ho vista una sola volta. Non sono una mamma impicciona […] Sono molto serena: quella è la vita loro, sono i fatti loro, non devono essere i miei. Mio figlio ha il diritto e la capacità di scegliere la persona di cui innamorarsi”.

