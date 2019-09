Maria De Filippi moglie Maurizio Costanzo/ 24 anni di amore “Ma ognuno nel suo letto”

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono una delle coppie più longeve della storia della televisione moderna. Il prossimo anno, infatti, i due festeggeranno le nozze d’argento, 25 anni di matrimonio essendo andati all’altare nel lontano 1995. Fra i due c’è un grande amore e un rispetto reciproco e più volte, nelle recenti interviste, marito e moglie non l’hanno nascosto: “Crescono l’amicizia, la stima e la solidarietà – aveva spiegato poco tempo Costanzo in un’intervista al settimale Chi -. Sembra retorica, ma la frase ‘non potrei vivere senza di lei’ oggi, con Maria, ha un senso”. La conduttrice di “Amici Celebrities” invece sottolineava: “Di lui amo il fatto che c’è e c’è stato sempre ogni volta che ho avuto bisogno”. I due condividono tutti, ma non lo stesso letto. Maurizio, infatti, guarda la televisione fino a tarda notte: “Sono uno che guarda la televisione fino a tarda notte, anzi fino al mattino, insopportabile – ha spiegato lui – Avremmo finito per litigare. Poi al mattino ci si ritrova. O sono io che vado da lei o è lei che viene a trovare me, ci diamo il buongiorno”. Anche in vacanza ognuno pare avere i suoi spazi: “Io a casa, Maria in barca. Dopo pranzo ci separiamo, per poi ritrovarci verso le 19. Ogni coppia dovrebbe investire nel piacere di ritrovarsi. Quando Maria esce, non aspetto altro che il suo ritorno. Ceniamo, parliamo, ci godiamo la nostra serata”. La coppia ha adottato un ragazzo nel 2004, Gabriele, che oggi ha 27 anni, e che Maria ha sempre definito un vero e proprio figlio: “Che sia biologico o adottivo, un figlio è un figlio, punto”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

MARIA DE FILIPPI E MAURIO COSTANZO: LE ULTIME NOVITA’

Maria De Filippi, compagna storica di Maurizio Costanzo, sarà indirettamente protagonista quest’oggi a Domenica In, dove l’81enne giornalista e conduttore torna in Rai nel salotto tv di “Domenica In”: la deus ex machina e regina delle reti Mediaset infatti non perde occasione per manifestare l’amore che la lega a Costanzo e sul quale negli ultimi tempi ha rivelato un curioso retroscena. A proposito del gossip che sistematicamente le attribuisce nuovi ruolo a Mediaset, la 57enne originaria di Milano ha ribadito che non c’è alcun fondo di verità nelle indiscrezioni di cui sopra e che la fanno restare malissimo: “Io ho visto Maurizio diventare direttore di rete: ed è finito in ospedale! Io non lo farei mai e poi mai e poi dire sì o no ai tuoi colleghi deve essere fra le cose più tremende che ti possano succedere” ha spiegato la De Filippi, chiedendosi poi retoricamente per quale ragione dovrebbe aver voglia di mettersi in una situazione del genere e sottintendendo che ama invece quello che sta facendo ora e il ruolo ritagliatosi.

MARIA DE FILIPPI, LA POLEMICA CON MILLY CARLUCCI

Intanto negli ultimi giorni è querelle, per non dire vera e propria guerra fredda, nuovamente tra Rai e Mediaset. Motivo del contendere? La trasmissione “Amici Celebrities” condotta proprio da Maria De Filippi che ha esordito, con buoni dati d’ascolto, proprio sabato scorso e in cui declina il format di uno dei suoi programmi di successo in questa nuova formula. Tuttavia, come è noto, Milly Carlucci, padrona di casa a “Ballando con le Stelle”, avrebbe inviato attraverso i suoi legali una diffida a Mediaset accusando il programma competitor della fascia serale del sabato e prodotto dalla Fascino di essere troppo… uguale al suo show in onda su Rai 1 dato che i protagonisti VIP si esibiscono in prove di ballo e canto. A dire la verità poi la diretta interessata ha smentito attraverso il proprio profilo Twitter che vi sia alcuna diffida ma a stretto giro di posta è stato il sito di Dagospia a mostrare una prova della lettera di diffida a carico del programma condotto dalla De Filippi. In attesa di nuovi sviluppi o delle dichiarazioni delle dirette interessate, un nuovo capitolo della battaglia dello share tra due delle primedonne delle rispettive emittenti: e siamo solo all’inizio della nuova stagione televisiva…

IL COMMOVENTE MESSAGGIO PER EMMA MARRONE

Nell’ultima settimana, ad ogni modo, Maria De Filippi è stata protagonista anche per altri motivi: infatti, dopo la rivelazione da parte di Emma Marrone di doversi prendere una pausa dal lavoro per curare la malattia contro cui aveva lottato in passato (la cantante fu operata per ben due volte a causa di un tumore alle ovaie), la compagna di Maurizio Costanzo, di solito poco avvezza all’uso dei social, e sui quali “appare” solamente in occasioni speciali o per dire qualcosa di sensato a differenza di tanti altri, ha rivolto una tenera lettera all’artista che ha visto di fatto crescere. “Nella tua vita ci sarò sempre”: con queste parole la De Filippi ha espresso la sua vicinanza e solidarietà a Emma in questa nuova battaglia, ricordandole pure che le vuole un bene nell’anima e che nonostante siano passati oramai dieci anni da quella volta in cui cantò di fronte a lei una canzone di Gianna Nannini, “non ci siamo mai perse”, invitandola a non avere mai paura di nulla dal momento che a suo dire la Marrone è una donna fortissima e che ripetere queste cose non è mai abbastanza.



