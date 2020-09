Maria De Filippi/ Nozze d’argento col marito Maurizio Costanzo e…

Da poco Maria De Filippi ha festeggiato, insieme al marito Maurizio Costanzo, le nozze d’argento, ovvero i loro primi venticinque anni di matrimonio. Un’unione longeva che vede Maurizio Costanzo al suo quarto matrimonio ed è proprio lui a dichiarare che non avrebbe mai immaginato di giungere al venticinquesimo anniversario di matrimonio. I due si sono conosciuti nel 1989 e si sono sposati nel 1995, consacrando il loro amore con un figlio adottivo, Gabriele, inizialmente preso in affido e adottato definitivamente nel 2004. Le indiscrezioni di un caro amico di entrambi, Alfonso Singorini, rivelano che uno dei segreti per la loro unione così duratura sia tutta una questione di letto. Sembra infatti che per i due il sesso non sia importante e che, a tutti gli effetti, possano essere dichiarati una coppia bianca, tanto da dormire in camere separate in una casa non propriamente enorme. Nonostante questo si amano alla follia e sono una coppia davvero solida. Di recente, inoltre, la De Filippi, è stata intercettata in un supermercato di Grosseto, precisamente al reparto ortofrutta, mentre sta facendo la spesa riempendo il suo carrello soprattutto di cibi sani. Forse la solidità del matrimonio tra lei e Maurizio Costanzo è dovuto anche alla versatilità di una donna che passa da regina della televisione italiana a perfetta massaia attenta alla salute!

Maria De Filippi, Giorgia nello staff di Amici?

Maria De Filippi è amatissima dal pubblico per le tante trasmissioni che conduce con successo e che sono in grado di intrattenere pubblico di ogni età ed interesse, torna in televisione con Uomini e Donne, la trasmissione pomeridiana di Canale 5, portando in scena tronisti, troniste, corteggiatori e corteggiatrici. Tra le indiscrezioni che riguardano uno delle trasmissioni più amate del pubblico, Amici, emerge la possibilità che tra i prof possa esserci anche una star della musica italiana. Ad oggi tra i professori confermati ci sono Alessandra Celentano e Rudi Zerbi, ma per i posti vacanti emergono nominativi si spicco. Per il ballo si ipotizza Marcello Sacchetta e Elena D’Amario, mentre tra i nominativi possibili per gli insegnati di canto è stato fatto il nome di Giorgia che sembrerebbe essere corteggiata da Maria De Filippi già da un po’ di tempo, per poterla convincere a ricoprire questo ruolo.

La Rai e il contrattacco a Maria De Filippi

Nel frattempo, la Rai sta cercando di capire per competere con Maria De Filippi che cosa mettere in onda il sabato sera. Si cerca di sferrare il contrattacco a Mediaset: da sempre infatti i programmi con la presenza della De Filippi sono un vero e proprio cruccio per la Rai che vede in lei la vera rivale delle reti concorrenti. Al momento, in considerazione dello slittamento della messa in onda di Ballando con le Stelle, a causa del Covid, sembra che le ipotesi siano il Commissario Montalbano o un film basato su un romanzo di Aghata Christie.



