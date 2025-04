Guardando i programmi televisivi è normale ammirare gli outfit di conduttrici, conduttori, ospiti, concorrenti e così via, chiedendosi quale sia il brand di certi vestiti e perché no, anche il prezzo. Ad Amici di Maria De Filippi, ad esempio, gli outfit stupiscono sempre. Le trasparenze di Elena D’Amario, ballerina e coach molto apprezzata per il suo talento ma anche per la sua bellezza straordinaria, sono tra i look più amati dal pubblico da casa. La ballerina spesso esibisce anche dei completi “animalier”.

Non solo Elena D’Amario: anche Maria De Filippi sta mostrando dei look che stanno attirando complimenti e apprezzamenti da parte del pubblico. Durante la prima puntata del serale di Amici 24, la conduttrice e ideatrice del programma, che conduce ormai da più di vent’anni, si era presentata con uno splendido tailleur color vinaccia. Poi la puntata successiva si è presentata con un vestito blu elettrico mentre nella terza con un completo color salmone. Nella quarta puntata, la conduttrice aveva indossato un completo di cristalli e paillettes sul blazer. Oggi, in occasione della quinta puntata, che look indosserà Maria De Filippi e quale sarà il suo valore?

Maria De Filippi, outfit griffato firmato da Saint Laurent

Per la quinta puntata di Amici, Maria De Filippi indosserà una morbida camicia di seta panna, particolarmente delicata, mentre il pantalone sarà griffato. Parliamo di un outfit che ha un prezzo di 3400 euro. Il pantalone è particolarmente ricco e fantasioso: i colori e le trame del barocco si intrecciano tra loro e si mescolano bene, abbinandosi perfettamente alla camicia color panna, molto più semplice. Camicetta che è firmata da Saint Laurent e vale addirittura 1500 euro. I pantaloni invece, a vita alta, sono realizzati in seta sempre da Saint Laurent e costano 1900 euro. La fantasia dei pantaloni è stata creata da Anthony Vaccarello, direttore creativo di Saint Laurent.

