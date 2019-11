Maria De Filippi: “per Emma ci sono sempre”/ “Giulia De Lellis non è stupida…”

Emma Marrone e Giulia De Lellis sono due delle creature di Maria De Filippi. La cantante, nata nella scuola di Amici e l’influecer che ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando come corteggiatrice a Uomini e Donne, hanno, ancora oggi, un rapporto speciale con Maria De Filippi. Di Emma e della De Lellis, la conduttrice ha parlato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de Il Fatto Quotidiano. La De Filippi che è stata particolarmente vicina alla Marrone durante i giorni della malattia, sugli insulti che la cantante ha ricevuto dagli haters ha detto: “Emma ha un carattere forte, è una che sopporta molto. Non la chiamo per dirle fregatene, cerco di farle capire che ci sono. Non con i modi classici perché con lei sono abbastanza inutili, le ho fatto una sorpresa e sono andata a una data dell’instore a cui non sarei mai andata in vita mia. Lei sa che ci sono anche se non mi chiede mai nulla”.

MARIA DE FILIPPI: “SU GIULIA DE LELLIS C’E’ UN PREGIUDIZIO PERCHE’ ARRIVA DA UOMINI E DONNE”

Maria De Filippi difende Giulia De Lellis dalle critiche che continua a ricevere. In pochi anni, l’ex corteggiatrice è riuscita a diventare una delle influencer più seguite su Instagram. L’ex fidanzata di Andrea Damante, inoltre, è diventata anche un caso letterario per il libro “Le corna stanno bene su tutto” che sta vendendo tantissime copie. Un libro che Maria, tuttavia, non ha ancora letto: “Giulia me lo ha regalato ma non l’ho letto, c’ero quando gliel’hanno proposto perché mi ha chiesto cosa pensavo” – ha spiegato la De Filippi. Poi ha aggiunto: “Non è stupida, su di lei c’è un pregiudizio perché arriva da Uomini e Donne. Che il libro abbia avuto successo ci sta, è conosciuta e la sua storia d’amore è stata molto vista in tv. Non deve far storcere il naso agli scrittori, pensano che per arrivare si sono fatti il mazzo e ora una ragazza di Uomini e Donne è in cima alla classifica con la storia delle sue corna. Chi va in libreria a comprare il libro di Giulia magari prima non ci andava, non avrebbe comprato un libro diverso e forse ora, dopo averlo letto, proverà con un altro”.

