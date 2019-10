Maria De Filippi perché non c’è alla finale Amici Celebrities?/ Non presenta e non è giudice…

Perché Maria De Filippi non presenta e non è giudice ad Amici Celebrities?

Maria De Filippi, vero animo di Amici Celebrities nel corso delle prime tre puntate, in occasione del giro di boa del talent show in salsa Vip aveva lasciato il timone a Michelle Hunziker, artefice però di un risultato flop in termini di ascolti. Anche per questo motivo era tornata nuovamente la vera padrona di casa ma questa volta nell’inedito ruolo di giudice, affiancando la conduttrice svizzera e commentando la staffetta andata in onda. Un momento che, come commentato anche dal marito della De Filippi, ha certamente disorientato il pubblico da casa. Ancor di più lo è stato il nuovo ruolo di Maria che, se da una parte anche alla luce della conoscenza dei concorrenti ha potuto dare una mano importante a Michelle, dall’altra è apparsa al pubblico (soprattutto quello social, decisamente più severo) una presenza “ingombrante”. Questo perchè in più occasioni, nel corso dell’ultima puntata, la De Filippi è apparsa più come una co-conduttrice che come un vero e proprio giurato, facendo storcere il naso ai più.

Maurizio Costanzo commenta il cambio di conduzione Maria De Filippi- Michelle Hunziker

A minimizzare gli effetti della sostituzione di Maria De Filippi al timone di Amici Celebrities è stato Maurizio Costanzo, il quale ha spiegato che, in una rete, un cambio di conduttore in corsa sia del tutto normale: “Posso capire che ci si senta disorientati”, ha sottolineato il giornalista tra le pagine di Nuovo TV, “ma all’interno di una rete capita che i conduttori facciano più cose e si passino il testimone, proprio come avviene in una squadra di calcio”. Paragonando Amici Celebrities a un match calcistico, Costanzo ha evidenziato che “Tra la Hunziker e la De Filippi è successo proprio questo: Maria ha dato il calcio d’inizio e Michelle è entrata in campo per terminare la partita di Amici Celebrities”. Maurizio Costanzo si dice certo che la Hunziker ha tutte le carte in regola per colmare eventuali mancanze: “Lei come ogni anno ha dato il via alla stagione del Tg satirico e tornerà per concluderla, ma si tratta di due programmi talmente diversi che non si farà fatica ad abituarsi al cambio della guardia del mercoledì sera”.

Le critiche a Maria De Filippi sui social

Maria De Filippi, anima e mente di Amici Celebrities, dopo il suo ruolo di giudice-conduttrice è stata bonariamente travolta dalle polemiche. La veste di quarta giurata non è stata molto apprezzata dai telespettatori in quanto ha rischiato in diverse occasioni di sovrastare la vera conduttrice ufficiale, entrata in corsa, ovvero Michelle Hunziker, che stasera a quanto pare affronterà da sola la temuta finale in diretta. E così non sono mancati su Twitter e Instagram svariati meme e prese in giro rivolte proprio a quanto avvenuto nella semifinale, con la De Filippi che ha preteso ed ottenuto la parola, traghettando la collega più giovane proprio dove avrebbe voluto lei. In realtà, era stata proprio la conduttrice svizzera a chiedere alla De Filippi di rientrare in qualità di giurata, “giusto per dare continuità”, e lei ha accettato, come aveva avuto modo di spiegare in una intervista al settimanale Gente. In occasione della finale di questa sera di Amici Celebrities, quale sarà dunque il suo ruolo? Tornerà ancora nei panni di quarto giudice o resterà dietro le quinte in attesa del gran finale, affidando questa volta, totalmente, le redini del programma alla signora Trussardi? Da sempre restia alle dirette tv è probabile che abbia deciso di lasciare l’arduo compito alla Hunziker, dimostrando così totale fiducia nei suoi confronti. La sua presenza è tuttavia attesa nel corso della serata che si preannuncia lunga, almeno nello spazio destinato ai saluti conclusivi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA