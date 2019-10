Maria De Filippi, perché non conduce Amici Celebrities?/ La Hunziker al suo posto

Cambio di programmazione ma anche di conduttrice per la nuova puntata di Amici Celebrities. Sì perché al posto di Maria De Filippi subentra Michelle Hunziker. Un cambio che non tutti hanno apprezzato, soprattutto perché da sempre Amici ha avuto una sola ed unica conduttrice: la De Filippi, appunto. C’è però da dire che sin dall’inizio, la persona designata per occuparsi della conduzione della versione Celebrities di Amici non era Maria De Filippi, ma proprio Michelle Hunziker. È stata proprio “Queen Mary” a volerla alla guida del suo programma, desiderio che, almeno all’inizio, la Hunziker non ha potuto realizzare e tutto a causa di impegni ai quali la svizzera non ha potuto disdire. Ora che questi impegni sono finiti, Michelle può finalmente prendere il posto di Maria De Filippi.

Maria De Filippi lascia Amici Celebrities: ecco perché

Ricordiamo infatti che Michelle Hunziker è stata impegnata quotidianamente dal 23 settembre al 5 ottobre 2019 con Striscia La Notizia, il tg satirico di Canale 5 che l’ha vista al fianco di Ezio Greggio. La scelta di Maria De Filippi di lasciare la nuova versione di Amici alla collega nasce comunque anche dai tanti programmi che la impegnano. Non c’è da dimenticare che la moglie di Maurizio Costanzo, oltre a Uomini e Donne, dal 19 ottobre tornerà alla giuria di Tu sì que vales, prima di tornare nel 2020 come conduttrice di C’è posta per te e ancor prima nella versione classica di Amici (e a marzo ancora in prima serata con il Serale). Impegni che servono a spiegare perché la conduttrice abbia dovuto lasciare la sua nuova creatura nelle mani di una altrettanto capace collega.

