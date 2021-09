Maria De Filippi: perchè non ha avuto figli?/ La scelta d’amore della conduttrice

Materna, dolce e disponibile con tutti i ragazzi che incontra per lavoro. Un atteggiamento che rende Maria De Filippi amatissima dalle persone che lavorano con lei. Attraverso un duro lavoro, la conduttrice è riuscita a realizzare tanti sogni professionali. Nella vita privata, dopo aver trovato l’amore di Maurizio Costanzo, ha deciso di formare una famiglia con lui. La coppia, però, non ha avuto figli naturali. Quella della De Filippi è stata una scelta d’amore. Maria, infatti, in un’intervista ha dichiarato che, dopo aver conosciuto Gabriele che, all’epoca aveva dieci anni, ha sentito l’esigenza di diventare sua madre.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno così deciso di adottare Gabriele a cui hanno dato e continuano a dare tutto il loro amore. Una vera e propria scelta d’amore immenso quella della conduttrice che, più volte, ha parlato del suo rapporto con Gabriele.

Maria De Filippi e la scelta di adottare Gabriele

Maria De Filippi non ha mai avuto dubbi sulla scelta di adottare Gabriele che, oggi, è un uomo che lavora proprio con la madre. Dell’adozione di Gabriele, la conduttrice ha parlato diverse volte svelando numerosi dettagli della sua scelta d’amore.

“È stata una cosa che volevo fare da tempo. Penso che sia una scelta e io l’ho fatta non perché non potessi fare altrimenti, ma perché lo volevo. È stata la cosa più bella che mi potesse succedere. Aveva 10 anni e non ho mai avuto paura” ha detto la conduttrice nel corso di un’intervista con Raffaella Carrà, nel programma A raccontare comincia tu.

