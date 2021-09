Maria De Filippi perchè viene premiata ai Seat Music Awards?/ La Rai la omaggia per..

L’omaggio della Rai e di Carlo Conti per Maria De Filippi: ecco perchè viene premiata ai Seat Music Awards

La conduttrice televisiva più famosa d’Italia, Maria De Filippi, è ufficialmente invitata come ospite ai Seat Music Awards: “Salirà sul palco per un riconoscimento importante al suo ruolo nella musica che indubbiamente è stato importante in questi anni”, ha detto Carlo Conti. Anche quest’anno ci si prepara per il debutto del suo famosissimo show Amici, già pronto con tutti i professori e gli alunni. Nella prima puntata, in onda sabato 18 settembre, verranno presentati i nuovi talentuosi allievi.

Di recente si è molto discusso su Alessandro Celentano, che ha insistito affinché Maria introducesse tra i professori Raimondo Todaro, ballerino famoso per “Ballando con le stelle”. Sembrerebbe invece in crisi il programma televisivo “Temptation Isalnd”, che forse con quest’anno potrebbe aver raggiunto la sua ultima edizione, nonostante gli importanti ascolti e i conseguenti incassi. La Fascino parrebbe non essere riuscita a trovare un accordo con Banijay, il quale possiede i diritti del format.

Lo stesso non si può dire per C’è posta per te, il people show di Maria De Filippi che tornerà in onda a partire da gennaio. Il programma più amato e seguito dagli italiani avrebbe iniziato le sue riprese il 5 settembre. Tutte le storie sono già state selezionate e faranno parte di una stagione di 9 puntate, che verranno trasmesse fino a marzo. Chi saranno gli ospiti speciali? Meghan Markle è una delle ipotesi! Maria De Filippi è sposato con Maurizio Costanzo.

Di recente è arrivato lo scoop che i due dormono tuttavia in letti separati. Perché? A quanto pare Maurizio Costanzo ama guardare la tv fino a tarda notte, e per questa ragione tra i due sarebbero nati molti litigi, senza contare il fatto che lui russa anche. La decisione di dormire in letti separati è stata presa da entrambe le parti, ed evidentemente sta funzionando bene all’interno del loro matrimonio, che infatti dura da ben 25 anni!

