Maria De Filippi perde la pazienza con Sabrina Ferilli/ “Basta, che cazz* ne so!”

Grosse risate a Tu sì que vales nel corso della puntata del 7 novembre. Si parte subito col botto quando in studio arriva un concorrente che vuole mettere alla prova i quattro giudici o, almeno, due di loro. Rudy Zerbi e Maria De Filippi, assieme a Sabrina Ferilli, sono chiamati a mettersi alla prova: vengono così abbigliati a dovere, con tanto di imbracatura e fatti salire su una sorta di montacarichi che viene portato alla massima altezza. Un collaboratore del concorrente chiude con tanto di lucchetto i comandi del montacarichi, poi si getto di sotto, atterrando su un materassino e lasciando soli Maria, Rudy e Sabrina. I tre sono bloccati e non possono scendere a meno che non inseriscono la mano in una scatola all’interno della quale si trova una tarantola.

Sabrina Ferilli spaventata, Maria De Filippi sbotta a Tu si que vales

Inutile dire che quello che accade dopo esalta e diverte tutti. I tre iniziano a cercare una soluzione alternativa ma la più spaventata di tutti è proprio Sabrina Ferilli che continua a chiedere all’amica cosa fare. Questo fino a quando Maria De Filippi perde la pazienza e sbotta: “Ma pensi che sono una tuttologa? Mi chiedi tutto ma che cazz* ne so come scendere da qua?” La situazione si esaspera: i tre iniziano a pensare anche di gettarsi di sotto o usare una scala che non sembra però possa mantenere al meglio i tre sospesi in aria. Alla fine viene aperta la fatidica scatola e si scopre che all’interno non c’è una tarantola ma un ragno finto.





© RIPRODUZIONE RISERVATA