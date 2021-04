Maria De Filippi/ Pio e Amedeo la invitano a ‘Felicissima sera’: “Paura di lei? Zero”

C’è anche Maria De Filippi, tra gli ospiti della prima puntata di Felicissima sera, il nuovo show di Pio e Amedeo in onda ogni venerdì in prima serata su Canale 5. La stessa coppia comica, ‘padrona di casa’ di questo spettacolo televisivo irriverente e scorretto, ha anticipato a Tv Sorrisi e Canzoni la presenza in studio di diversi volti televisivi, tra cui la stessa Maria De Filippi, che diverse volte ha accolto Pio e Amedeo all’interno dei suoi programmi. Per ricambiare la cortesia dell’invito, insomma, Pio e Amedeo hanno pensato di coinvolgerla nel loro progetto, Felicissima sera, l’esperienza con cui finalmente debuttano in prima serata su Canale 5. I due non hanno nessuna paura di lei, che pure è un gigante dell’intrattenimento italiano. “Paura zero”, specifica Amedeo. “Maria – prosegue il comico – riesce a mettere a suo agio tutti, anche l’ultima corteggiatrice di Uomini e donne. Come lei, Maurizio Costanzo. Hanno una dote rara: sanno ascoltare”. Concorde il suo compare Pio: “Maria è così intelligente da venire da noi, nella tana dei leoni”.

Il successo social di Maria De Filippi

I programmi che, in quest’ultimo periodo, hanno visto protagonisti Pio e Amedeo, sono stati molto criticati per via del loro contenuto non sempre educativo. In un certo senso, a Maria De Filippi, è successo lo stesso all’inizio della sua carriera. Più che diseducativi, però, i suoi programmi erano semplicemente considerati ‘trash’, cioè a basso contenuto culturale, almeno fino all’avvento dei social e dei famosi ‘meme’ o tormentoni che hanno contribuito a iconizzare alcuni momenti. “Penso che quello che ha fatto cambiare idea agli altri sia stato il web”, ha dichiarato la stessa conduttrice in un’intervista del 2020 a Vanity Fair. “‘Queen Mary’ mi chiama Gaia, che è piccola ed è di un’altra generazione. La Amoroso mi chiama ‘Maria’. Prima c’era il pregiudizio che i miei programmi non avessero delle altre chiavi di lettura. Poi nascono le gif su Gemma, capiscono che i ragazzi che guardano i programmi, così come il pubblico televisivo, non sono lobotomizzati”.

La reazione di Maria De Filippi di fronte alle critiche

Di fronte alle critiche, che sui social network non mancano mai, Maria De Filippi reagisce tutto sommato bene: “Ora, sia chiaro: non ho alcun problema con il diritto di critica sul web quando è vero. So perfettamente da chi arrivano i finti commenti e, come tali, li leggo. Vale lo stesso per la pubblicità: puoi dire quanto vuoi che quel prodotto è il migliore del mondo, ma se poi non è buono la gente in negozio non ci entra per comprarlo”. Alcuni commenti, secondo lei, arriverebbero da gente pagata appositamente per screditarla. Di sicuro ognuno è libero di dire quello che vuole, purché appunto lo faccia ‘liberamente’ e senza usare parole offensive o anche solo minimamente irrispettose.

