Maria De Filippi provoca Gianluca a Uomini e Donne/ “Con me usciresti per i soldi…”

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 10 maggio, al centro dello studio, si sono accomodati Gianluca e Sara che hanno chiuso la conoscenza dopo una breve frequentazione. Nel corso del confronto, Gianluca ha ribadito di avere paura della differenza d’età che ha con Sara la quale, a sua volta, ha svelato le esigenze fisiologiche del cavaliere per stare bene. Maria De Filippi fa notare a Gianluca come l’età di una donna sia ben visibile al primo sguardo e che non sia sufficiente l’età per far passare l’interesse.

“Il fatto che toccassero certi argomenti non poteva far pensare a Sara che, nel momento in cui svelasse i suoi anni, il numero facesse crollare il desiderio”, spiega Maria De Filippi che poi indaga sull’età di Sara lanciando una provocazione a Gianluca.

Non condividendo il discorso di Gianluca sull’età di Sara, Maria De Filippi decide di provocarlo. “Quanti anni hai Sara?”, chiede la conduttrice. “61”, risponde la dama del trono over. “Il dubbio di Sara è che tu abbia delle frequentazioni al di fuori del programma”, racconta ancora Maria De Filippi. Biagio Di Maro, poi, abitando vicino a Gianluca, svela che tutte le signore del quartiere conoscono le sue qualità.

“Con me ci usciresti?”, chiede Maria De Filippi a Gianluca. “Sì”, risponde il cavaliere. “Io ne ho 60. Sono i soldi che cambiano? Abbiamo la stessa età io e lei”, commenta Maria De Filippi. “Ci sta chi porta meglio gli anni”, si difende Gianluca. “Faccio più ginnastica Sara“, dice ancora la conduttrice chiudendo, poi, la questione.

