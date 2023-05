Maria De Filippi, quanto vale società Fascino/ 75,3 milioni di ricavi, 12 mln utili

I successi di Maria De Filippi in televisione sono ormai noti, meno quelli economici, che però sono altrettanto significativi. Infatti, l’anno passato è da incorniciare per Fascino, la società di produzione controllata al 50% dalla conduttrice e al 50% da Mediaset. A rivelarlo è il quotidiano Italia Oggi, segnalando 75,3 milioni di euro di ricavi nell’anno 2022, con una crescita del 14,8% rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda gli utili, sfiorano i 12 milioni di euro. Anche in questo caso sono in forte crescita rispetto al 2021, quando erano stati 6,4 milioni. Resta solido il patrimonio netto, salito a 40 milioni di euro rispetto ai 33,2 milioni di euro nel 2021.

Se l’assemblea dei soci confermasse la decisione degli anni passati, cioè quella di distribuire gli utili in dividendi, ben 5,9 milioni di euro andrebbero a Maria De Filippi, che si sommano ai 3,2 milioni di dividendi incassati per l’esercizio 2021 e ai 2,5 milioni per quello del 2020. Nel giro di tre anni, dunque, la conduttrice si ritroverebbe con 11,6 milioni di euro di dividendi, premiata comunque anche con altri compensi annuali milionari da star del palinsesto televisivo di Mediaset.

IL “TESORO” FASCINO: DALLA TV ALLA MUSICA

Ma Fascino non è protagonista solo nel mondo dello spettacolo. La società di produzione è presente anche nel mondo della musica. Infatti, è diventata azionista al 40% dell’etichetta discografica 21 Co, in compagnia del cantante Briga, che invece detiene il 12%, stessa quota per Gabriele Costanzo, figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Inoltre, tra i soci risultano anche Massimiliano Giovenco, responsabile musicale di Amici, Emanuela Sempio, storica autrice Fascino, sempre con il 12%, la cantante Giordana Angi, che però nelle scorse settimane ha espresso la sua intenzione di lasciare Amici e la 21 Co per seguire un altro percorso professionale. Nel frattempo, Fascino lavora per proseguire i suoi successi. Da Tu sì que vales a C’è posta per te, passando per Amici e Uomini e Donne, senza dimenticare le iniziative di Witty Tv, a cui si aggiungerà da fine giugno il ritorno di Temptation Island su Canale 5 e, forse, dalla prossima stagione il ritorno del reality La Talpa.

