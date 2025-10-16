Maria De Filippi spiazza tutti svelando un retroscena sull'ex scelta di Federico Mastrostefano a Uomini e Donne.

Sono trascorsi sedici anni da quando Federico Mastrostefano era un tronista di Uomini e Donne ma, a distanza di anni, per Maria De Filippi, non è assolutamente cambiato. La conduttrice, durante il momento dedicato a Federico, si diverte ma svela anche dettagli aiutando le dame del parterre a decidere se continuare o meno la conoscenza con il cavaliere.

Tutto inizia, nella puntata di Uomini e Donne del 16 ototbre 2025, dal racconto della serata che Federico ha trascorso con Francesca, una nuova dama del parterre con cui ha prima ballato in studio su suggerimento ironico di Maria De Filippi e con cui, poi, è uscito per un aperitivo. La serata, però, è andata talmente bene da essersi fermato anche per la cena dimenticandosi che avrebbe dovuto vedere anche Agnese De Pasquale e dando il via ad una situazione surreale.

Maria De Filippi e Francesca commentano Federico Mastrostefano a Uomini e Donne

Federico Mastrostefano ha così raccontato che, non sapendo come comportarsi con Agnese, ha chiesto aiuto a Francesca su cosa scrivere alla De Pasquale. 2Mi ha detto di raccontare la verità”, ha svelato il cavaliere che, però, quando è andato da Agnese si è sentito poco bene a causa del vino bevuto in precedenza al punto da essere stato mandato via dalla dama.

“Quando lui era sul trono, io andavo al liceo. L’ho ritrovato qua dopo 15 anni ma non è cambiato per niente“, ha detto Francesca. “Non è affatto un complimento”, ha aggiunto ancora la dama. “Non è cambiato per niente”, ha confermato Maria De Filippi che ha poi aggiunto: “SaI che la sua ex scelta abita vicino a casa mia? E’ mamma”, sono state le parole della conduttrice. “Sì lo so”, ha risposto Federico chiudendo l’argomento.

