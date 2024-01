Maria De Filippi ricorda Maurizio Costanzo a un anno dalla morte/ Il gesto in TV: “Speciale con Fabio Fazio”

Maria De Filippi, l’omaggio a Maurizio Costanzo per l’anniversario della morte

Maria De Filippi starebbe lavorando a uno speciale per omaggiare e ricordare Maurizio Costanzo a un anno dalla morte. Il giornalista è scomparso all’età di 84 anni, lasciando un vuoto e un dolore profondo nella conduttrice che non ha mai rilasciato dichiarazioni sulla perdita del marito.

Come riporta TgCom24: “A ripercorrere con De Filippi e Fazio la lunga carriera del grande giornalista, alcuni tra i più importanti personaggi della tv e della società italiana. Lo speciale, in onda prossimamente su Canale 5 in seconda serata, regalerà ai telespettatori che non hanno mai smesso di manifestare stima e affetto per Maurizio Costanzo, filmati e testimonianze inedite.” Lo speciale andrà in onda il 24 febbraio, data in cui ricorre l’anniversario della morte del giornalista.

Lo scorso 5 dicembre, la ‘queen Mary’ ha compiuto 62 anni; è stato il primo compleanno che ha trascorso senza il marito Maurizio Costanzo. De Filippi, però, è stata circondata dall’affetto dei suoi collaboratori e del figlio Gabriele che hanno organizzato una festicciola per lei durante la giornata lavorativa.

Come riporta il settimanale Chi, a fare una sorpresa a Maria De Filippi ci ha pensato Pier Silvio Berlusconi. L’amministratore delegato di Mediaset si è presentato personalmente negli studi Elios, durante una riunione lavorativa, per dare un saluto alla conduttrice dimostrandole tutta la sua stima e il suo affetto. L’instancabile presentatrice ha trascorso il compleanno lavorando e preparando i suoi programmi di punta, ma sempre circondata dall’affetto di tutto il suo staff che lei considera ormai una famiglia.

