Marco Vaneselli non invita a ballare Sara Gaudenzi a Uomini e Donne, Maria De Filippi lo rimprovera in diretta ma commette uno sbaglio

La puntata di Uomini e Donne del 2 dicembre 2025 si è aperta con con Sara Gaudenzi e Marco Vaneselli ancora al centro dello studio, intenti a discutere. Maria De Filippi ha cercato di mediare tra i due, spronando il corteggiatore e arrivando a far trovare un punto d’incontro con la tronista, che ha infine accettato di ballare con lui. Un ballo che però non c’è stato, visto che i due hanno continuato a discutere, lasciando Sara vistosamente interdetta.

“È un problema mio, non suo”, ha allora aggiunto Marco, beccandosi la ramanzina di Maria De Filippi, che lo ha invitato a comprendere com’è fatta e a capire di più il modo di reagire della tronista. La conduttrice ha dunque cercato di spronarlo, ma è tornata ad attaccarlo quando lui, nel momento del ballo, pur fissando Sara non si è alzato per invitarla a ballare.

“Sei qui che la fissi ma perché non scendi e la inviti a ballare?”, ha tuonato infatti Maria De Filippi a Marco, che ha spiegato di non averlo fatto per non mancare di rispetto alla redazione. Una replica che ha spiazzato la conduttrice: “Ah, è vietato?”, ha chiesto sarcastica Maria, ricevendo in risposta un sì serio da parte del corteggiatore. La conduttrice ha allora chiesto ai suoi autori e a Jakub, altro corteggiatore di Sara, che ha in effetti confermato che per loro è vietato invitare la tronista a ballare durante la puntata, salvo non sia esplicitamente richiesto. Di fronte a questa ammissione, Maria De Filippi ha dichiarato di non saperlo e si è scusata con Marco; infine ha chiesto a Sara se volesse ballare con qualcuno, e lei ha scelto Jakub, dando il colpo di grazia a Marco. “Le regole però lui le segue solo quando vuole – è sbottata infine la tronista contro il corteggiatore – Per la regola secondo la quale io devo conoscere anche altri ragazzi invece fa il macello!”