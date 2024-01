Maria De Filippi rompe il silenzio sull’uscita di Mew e Mattew ad Amici 23/ Web furioso: cos’è accaduto

Maria De Filippi rompe il silenzio sull’uscita di Mew e Mattew dalla scuola di Amici 23: cos’è accaduto in studio

Con l’arrivo della nuova registrazione di Amici 23, i fan del talent di Canale 5 erano in trepida attesa di spiegazioni riguardanti l’uscita di Mew e Matthew. Per chi non lo sapesse, i due cantanti, pochi giorni fa, hanno deciso volontariamente di abbandonare la scuola, ma da allora non sono arrivati chiarimenti e spiegazioni sui motivi di questa drastica e improvvisa scelta. Le speranze sono state dunque riposte sulla puntata della domenica e su Maria De Filippi che, in effetti, ha parlato dei due ragazzi.

Chi però si aspettava i fatidici chiarimenti rimarrà deluso. Stando alle anticipazioni che trapelano dal web, Maria De Filippi ha dato il via alla puntata parlando di Mew e Matthew, ricordando la loro uscita dalla scuola. Quando però si è arrivati ai motivi, la conduttrice ha semplicemente ribadito che l’abbandono è dovuto a ‘motivi personali’.

Maria De Filippi non scioglie i nodi e fa infuriare il web: Mew rompe il silenzio

Maria De Filippi dunque mantiene il silenzio sulla vicenda. Un fatto che a molti appare strano, anche perché i due sono scomparsi dalla casetta senza alcuna immagine che lo preannunciasse e senza mostrare i loro saluti. L’idea di molti è che sia accaduto qualcosa di importante, addirittura grave al punto da non poter essere mostrato. Il web è però infuriato e chiede chiarezza ad Amici e a Maria De Filippi, temendo che il caso di Mew e Matthew faccia la stessa fine del ‘Capodanno-gate’ dello scorso anno.

Intanto sul web le ipotesi su cosa sia accaduto alla coppia di fidanzatini non mancano. C’è chi ha ipotizzato problemi di salute per Mew, chi addirittura che fosse incinta, chi invece che abbia lasciato la scuola dopo la decisione di Matthew di andare via. Le uniche parole arrivate dalla cantante sono tuttavia rassicuranti: “Raga vi mando un bacio grande, stiamo bene”.











