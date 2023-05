Maria De Filippi, ruolo da manager in Mediaset?/ “Si mormora che…”

Maria De Filippi, prossima manager Mediaset? L’indiscrezione

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate e seguite del panorama televisivo italiano. E’ lei a gestire egregiamente i programmi di punta di Mediaset quali: Uomini e Donne, C’è Posta Per Te, Amici e Temptation Island. Non sarebbe poi così fuori luogo pensare che la presentatrice possa ricoprire un ruolo ai vertici dell’emittente.

Secondo un’indiscrezione riportata da Novella 2000, sembra che la ‘Queen Mary’ potrebbe diventare la manager di Mediaset: “Adesso si mormora che Pier Silvio Berlusconi possa offrire a Maria De Filippi un ruolo manageriale all’interno di Mediaset, che però potrebbe allontanarla dal piccolo schermo” si legge. Al momento non ci sono notizie ufficiali o comunicazioni che confermano questa possibilità, ma rimane comunque verosimile come scenario considerando la competenza dimostrata, in anni di lavoro, dalla conduttrice.

Autori di Amici svelano com’è lavorare con Maria De Filippi: le dichiarazioni

Mauro Monaco e Luca Zanforlin sono due autori di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi. Proprio loro, ai microfoni di TV, Sorrisi e Canzoni hanno rivelato alcuni “segreti” sul dietro le quinte del seguitissimo programma: “Non è un programma che viene venduto con tutto il pacchetto e la “Bibbia”, così viene chiamata. Con tutte le regole per farlo”.

Gli autori hanno poi rivelato com’è lavorare a stretto contatto con Maria De Filippi: “Non ho mai gestito così tanti cambi di scaletta da quando lavoro con Maria; è bello, ma anche una sfida collaborare con lei. Non ama la rigidità dei tempi e gli schemi della tv. Lo si vede in tutti i suoi programmi. Segue solo un flusso che dipende soltanto da quello che fanno e dicono le persone che sono davanti alle telecamere. Ama capire e far capire, sempre”.

