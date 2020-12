Maria De Filippi: “Samuele hai un disegno por*o sulla maglietta?”/ Choc ad Amici…

Samuele Barbetta, ballerino che è entrato nella scuola di Amici 20 con il sostegno di Veronica Peparini, è uno dei migliori talenti della scuola di Maria De Filippi. Se sul palco dà il meglio di sè, nella vita normale, il ballerino è molto timido e fatica a tirare fuori ciò che prova. Durante un momento confidenziale con una compagna di scuola, Samuele si è paragonato a Spiderman, il suo supereroe preferito in cui si rispecchia tantissimo. “E’ un ragazzo molto semplice, ha problemi con il lavoro, non riesce a pagare l’affitto. E’ uno di cui diresti questo non ce la fa nella vita. Questi sono valori che a me serve sempre ricordare perchè è facile sbagliare, essere egoista e pensare a lui mi ricorda che non esiste la persona perfetta”, ha detto. Maria De Filippi, nella puntata odierna di Amici, l’ha stuzzicato per metterlo più a suo agio.

La battuta di Maria De Filippi sulla maglietta di Samuele

Doppia esibizione per Samuele Barbetta. Il ballerino esegue una coreografia di Veronica Peparini portando a casa un nove e mezzo. Maria De Filippi, poi, gli annuncia la possibilità di fare un’altra esibizione grazie a Tim improvvisando su una musica più allegra rispetto a quello sulle quali è abituato a ballare. Prima di togliersi la felpa, il ballerino controlla il disegno sulla maglia che indossa. Il gesto non passa inosservato a Maria De Filippi. “Cos’hai controllato?”, chiede la conduttrice. “Il disegno sulla maglietta”, risponde il ballerino. “E’ por*o?”, chiede ironicamente la De Filippi che, alla risposta negativa di Samuele, aggiunge – “E allora?”. Samuele non appare particolarmente soddisfatto della propria esibizione, ma Lorella Cuccarini ha un parere opposto e si congratula con lui.



