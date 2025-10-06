Maria De Filippi sarà ospite fissa della nuova edizione di Belve? Spunta la clamorosa indiscrezione: il gran colpo di Francesca Fagnani

Francesca Fagnani torna con Belve 2025: l’indiscrezione su Maria De Filippi

Francesca Fagnani è pronta per il gran debutto di Belve 2025, la nuova edizione del suo celebre programma di interviste che prenderà il via il prossimo 28 ottobre, in prima serata su Rai 2. La conduttrice sta preparando al meglio il suo ritorno con numerose interviste in programma e, già da ora, bolle in pentola qualcosa di estremamente succoso: si parla infatti di una possibile partecipazione di Maria De Filippi.

Il primo a lanciare la clamorosa indiscrezione è stato Adnkronos, secondo cui la conduttrice Rai sarebbe riuscita nella straordinaria impresa di strappare il sì alla conduttrice Mediaset e di averla con sé nel suo programma. Tra le due, d’altronde, c’è già stato un incontro a livello “televisivo” la scorsa domenica 28 settembre, quando la Fagnani è stata ospite della collega nel corso della prima puntata di Amici 2025.

Ma quale ruolo avrà Maria De Filippi a Belve? Ad aggiungere ulteriore pepe alla questione ci ha pensato Hit per Affaritaliani.it, secondo cui la presenza della regina Mediaset non si limiterebbe soltanto ad una semplice intervista, come tutti gli ospiti che vengono intervistati a Belve, ma ci sarebbe qualcosa in più…

Maria De Filippi ospite fissa di Belve 2025? Spunta la clamorosa ipotesi…

Secondo Affaritaliani.it, la presenza di Maria De Filippi a Belve 2025 non sarà come tutte le altre: non la troveremo infatti come ospite di una sola puntata “ma sarà una presenza fissa del programma“, si legge sul portale.

Potremmo dunque trovare la conduttrice di Amici in tutte e 7 le puntate previste per la nuova stagione di Belve e, ovviamente, il suo ruolo al fianco di Francesca Fagnani sarà molto particolare e originale, anche se al momento resta top secret. Al momento si tratta di semplici indiscrezioni ma, qualora dovessero essere confermate da annunci ufficiali, si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio per il programma nonché una grande soddisfazione personale per la stessa Fagnani.