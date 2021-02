Maria De Filippi sbotta a C’è posta per te/ Video “Martina, un cavolo da ridere!”

Nell’ultima puntata di C’è posta per te, la conduttrice Maria De Filippi ha letteralmente sbottato contro una giovane destinataria della busta, Martina, incinta del compagno Francesco e chiamata dal padre Danilo con l’intento di riappacificarsi con entrambi. La giovane però è apparsa assolutamente irremovibile rispetto alle richieste del padre che dal suo canto è preoccupato per il futuro della coppia e del bambino, anche e soprattutto da un punto di vista economico. Le preoccupazioni più che giustificate del genitore sono state invece pienamente comprese dalla conduttrice che in più occasioni, durante la lunga storia, ha tentato di far ragionare Martina e Francesco.

Rivolgendosi alla futura madre la De Filippi ha quindi spiegato cosa volesse intendere il genitore, dall’altra parte della busta: “Quando nascerà il vostro bambino poi ci sarà il problema di farlo mangiare, di mandarlo dal medico, dargli un’istruzione, magari un corso di ballo”. Tuttavia la giovane non sembra preoccuparsene al punto da spiazzare con la sua risposta: “Sono pensieri che non abbiamo proprio”. Parole che hanno lasciato la stessa conduttrice interdetta.

MARIA DE FILIPPI VS MARTINA SBOTTA A C’È POSTA PER TE

Il vero rimprovero da parte di Maria De Filippi nei confronti di Martina, protagonista indiscussa (anche sui social) della puntata di ieri sera di C’è posta per te è arrivato poco dopo. Il padre della ragazza, Danilo, all’improvviso non è riuscito a trattenere la calma che fino a quel momento aveva dimostrato di avere, perdendo a sua volta le staffe e tuonando: “Non mi dire ‘per favore’ che mi fai ancora di più incazz*are!”, ha detto gesticolando animatamente al punto da far sorridere il pubblico in studio. Peccato che ad accennare un sorriso neppure tanto velato sia stata anche la figlia Martina che, di fronte allo sguardo duro della conduttrice ha tentato una maldestra quanto imbarazzata giustificazione: “Sembrava una scena di un film, mi è venuto da ridere!”. La replica di Maria non si è fatta attendere e questa volta non è riuscita a trattenersi: “Martina io non ci vedo proprio un cavolo da ridere! Niente!”. Poco prima sempre la conduttrice aveva già esplicitato il suo pensiero e di fronte ai continui rifiuti della giovane, rivolgendosi al padre che di contro accusava la madre di Francesco, aveva commentato: “C’è un momento in cui tua figlia dovrebbe avere un sentimento nei tuoi confronti anche adesso sembra non avere. Katia non c’entra niente”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Porro (@giuseppeporro.it)





© RIPRODUZIONE RISERVATA