Maria De Filippi sbotta contro Elena e Maurizio a Uomini e Donne/ “Ma avete 14 anni? Per la prima volta…”

Maria De Filippi contro Elena e Maurizio a Uomini e Donne

Elena e Maurizio non convincono non solo Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma anche Maria De Filippi che, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 9 novembre, si scaglia contro il cavaliere e la dama convinta che i due non raccontino la verità al punto da sconfessare tutto ciò che dicono alla redazione di cui Maria si fida totalmente. “Elena è vero che usciresti dal programma con lui?”, chiede Maria. “Adesso no. Io vorrei uscire dal programma con lui ma non adesso perché non mi dà certezze”, risponde la dama.

“Io con voi ho due casi particolari perché qualsiasi cosa viene detto alla redazione voi lo sconfessate. 300 donne l’ho detto tanto per…, questa cosa non l’ho detta, se scende una signora è perché l’ha fatta venire qualcuno della redazione. Siete strani. Tu aspetti che lui ti scelga ma lui ti bacia e basta e non sono più baci ibridi ma passionali. Ma avete 14 anni?”, replica la conduttrice.

Maria De Filippi sbotta

Maria De Filippi non nasconde la propria opinione sul rapporto tra Elena e Maurizio. “Lui si trattiene in attesa delle donne che però non scendono e tu non sei pronta perché lui si trattiene. E’ tutto strano. Se tu fossi presa dovresti chiedergli se gli piaci?”, chiede Maria. “Ma perché devo metterlo con le spalle al muro?”, ribatte Elena. “A 50 anni è metterlo con le spalle al muro chiedergli se gli piaci?”, risponde Maria. “Ma io sono sicura che gli piaccio”, è la replica di Elena. “Sei sicura? Qual è la differenza tra te e Gemma? Il bacio?“, sbotta ancora la De Filippi.

“Quello che mi fa specie è che ieri piangevi e oggi va bene tutto. O dici la verità o forse non è una cosa scioccante da sentire“, conclude Maria riuscendo a far ammettere ad Elena la verità – “Dipendesse da me lo vorrei, ma non sarebbe la scelta più appropriata“.











