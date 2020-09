Maria De Filippi: “Seppi di Tina e Kikò da una segnalazione”/ A Uomini e Donne…

Maria De Filippi si lascia andare ad una rivelazione nel corso della puntata di Uomini e Donne del 10 settembre nel corso della quale c’è stato un duro attacco di Tina Cipollari nei confronti di Gemma Galgani. La conduttrice di Uomini e Donne, infatti, ha svelato un retroscena sulla storia tra Tina e Kikò Nalli, nata proprio a Uomini e Donne. L’occasione per svelare i dettagli della storia è arrivata quando Antonello, un corteggiatore di Jessica e Sophie, ha invitato a ballare Gabriella, corteggiatrice di Gianluca e Davide. “Se Antonello dovesse fidanzarsi con Gabriella, non mi sentirei in colpa anche perchè non è vietato dalla legge”, ha spiegato Maria che, poi, ha confessato come in passato, la stessa Tina si sia innamorata di un corteggiatore di una tronista.

MARIA DE FILIPPI E LA RIVELAZIONE A UOMINI E DONNE SU TINA CIPOLLARI E KIKO’

Maria De Filippi, a distanza di anni, davanti alle telecamere di Uomini e Donne, svela di aver saputo, all’epoca, della storia tra Tina Cipollari e Kikò Nalli da una segnalazione sulla presenza dell’allora corteggiatore della tronista Zahida e dell’opinionista in una discoteca di Roma, il Gilda. Un colpo di fulmine che ha poi portato alla nascita di un grande amore. Tina e Kikò, infatti, sono stati insieme per tanti anni prima di lasciarsi, si sono sposati e hanno avuto tre figli Mattias, Francesco e Gianluca. Un amore duranto ben sedici anni e di cui Maria De Filippi è stata involontariamente artefice. Un racconto, comunque, inaspettato quello della conduttrice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA