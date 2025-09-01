Tu si que vales e la sfida con Ballando con le stelle: Maria De Filippi torna in onda il 27 settembre

Maria De Filippi prepara i vari impegni per il ritorno sul piccolo schermo, la conduttrice di Canale Cinque sarà al timone di Uomini e donne tra pochi giorni e poi la ritroveremo a Tu si qui vales. E Mediaset ha deciso di rilanciare in pista la macchina di ascolti che negli ultimi anni ha sfoderato grandi numeri e tenuto testa alla concorrenza, per questo la tv di Berlusconi non sembra intenzionata a concedere margine al rivale numero uno, Ballando con le stelle.

In realtà la partenza di Tu si qui vales sembrava fissata al 20 settembre, ma in base infatti a quanto riportato dai listini di Publitalia il talent show di Mediaset non partirà più sabato 20 settembre, ma una settimana più tardi andandosi così a scontrare subito con il programma della Carlucci. Ci sarà dunque subito la tanto attesa sfida tra Milly Carlucci e Maria De Filippi, il dancing show di Rai1 darà spazio a un cast pieno di vip, la De Filippi metterà in mostra tanti curiosi talenti.

Tu si que vales sfida Ballando con le stelle: si rinnova la sfida

E’ tempo di riaccendere i riflettori sul piccolo schermo, con la nuova stagione televisiva che promette grande emozioni nei prossimi mesi. Tanti cambiamenti, ma anche conferme importanti e solide, come accaduto con i vari Tu si que vales, Ballando con le stelle e altri format, in modo da trovare uno zoccolo duro di telespettatori che sa già bene cosa attendersi.

Per Tu si que vales ci sarà spazio di tornare sul piccolo schermo a settembre e c’è grande curiosità di capire come andrà questa ennesima sfida con il programma della Carlucci.

