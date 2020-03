Maria De Filippi sfiducia Alessandra Celentano/ Eleonora Abbagnato la “sostituisce” ad Amici 2020

Si riapre la polemica che vede protagonisti da settimane al Amici 2020 Javier e Nicolai. Maria De Filippi, in merito alle forti dichiarazioni fatte da Alessandra Celentano la scorsa settimana, ha voluto chiamare in causa una grande etoile della danza: Eleonora Abbagnato. A lei il compito di dire la sua sulla coreografia che ha visto i due ballerini sfidarsi la scorsa settimana. Anche la Abbagnato parla di due artisti bravissimi, di cui però si intravedono caratteristiche che primeggiano: per Javier una tecnica più pulita e presente, per Nicolai un potente lato artistico. “Dunque rimane solo una questione di gusto”, conclude la professionista.

Maria De Filippi, “rivincita” sulla Celentano ad Amici 2020: l’intervento di Eleonora Abbagnato

Tornati in studio, Alessandra Celentano si dice non d’accordo con Eleonora Abbagnato ma non manca la ramanzina di Maria De Filippi. La conduttrice di Amici 2020 le ricorda, infatti, che ciò che dice non è per forza ciò che è giusto o vero, ma soltanto un suo punto di vista, seppur tecnico. E per dimostrare che anche tra i grandi professionisti della danza, l’opinione può essere differente, richiama in causa la Abbagnato anche sulla sfida di Nicolai e Javier di oggi. Se la Celendano dà 10 a Javier e 7 a Nicolai, queste sono le parole della Abbagnato: “Questo stile dovrebbe essere per lui il massimo, sia nella tecnica che nell’espressione. Ma ogni tanto sembra quasi che marchi, è un peccato perché dovrebbe esplodere e non marcare alcuni passi o pezzi. Quindi darei un 7 su 10 per questa esibizione.” E su Nicolai: “ha una bellissima energia, bella interpretazione. Sicuramente va ripulita e rivista tecnicamente, parlo della pulizia e soprattutto non sottovalutare la coreografia. Trovo però che queste interpretazioni così sincere da parte sua valgano un bel voto: un 8.” Due professioniste eppure pareri differenti.



