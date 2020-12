Maria De Filippi, sfogo a Uomini e Donne/ “C’è la moda di attaccare la redazione…”

Sfogo di Maria De Filippi nella puntata di Uomini e Donne del 10 dicembre. Dopo aver assistito alla discussione tra Armando Incarnato e Aurora Tropea con il cavaliere napoletano che ha accusato la dama di parlare male della redazione sui social e in alcune interviste, ne approfitta per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di ex cavalieri ed ex dame che, dopo aver abbandonato la trasmissione per scelta della redazione che decide di puntare su altri protagonisti, attaccano il programma e i redattori accusandoli di avere delle preferenze e di favorire determinati protagonisti invece di altri. Maria De Filippi, inoltre, confessa come ci siano tantissimi ex protagonisti che, dopo aver attaccato la redazione in più occasioni, mandano messaggi chiedendo di tornare in trasmissione.

MARIA DE FILIPPI CONTRO GLI EX UOMINI E DONNE

Maria De Filippi difende la redazione di Uomini e Donne che, più volte, è stata accusata di avere delle preferenze. Stanca di leggere continui attacchi a persone che lavorano con lei da anni da parte di ex protagonisti della trasmissione che la redazione non considera più adatti al programma, Maria De Filippi ricorda come, ormai, sia “una moda parlare male della redazione quando vengono lasciati a casa”. La conduttrice, poi, spiega come capiti spesso che determinati protagonisti, ad un certo punto del programma, non vengano più richiamati per esigenze televisive. “Ci sta che la redazione privilegi quelli che considera più adatti ad essere in televisione”, ha concluso la conduttrice.



