A mettere un po’ di pepe alla storia di Alberto e Ilenia a C’è posta per te 2025 è stata proprio la padrona di casa, Maria De Filippi, che ha bacchettato il giovane durante il confronto con l’ex fidanzata. Sui social non è passato inosservato l’atteggiamento della conduttrice che, di fronte all’evidente apertura della ragazza e della sua famiglia, nonostante le recriminazioni per come sia andata la storia, ci ha tenuto a rimarcare gli errori commessi dal ragazzo.

Uomini e Donne, spunta segnalazione su Cristina: "Sta frequentando un imprenditore"/ "Cosa dice di Gianmarco"

Voleva fargli intendere in primis che non possono essere sottovalutati, poi per fargli capire quanto sia fortunato ad avere dall’altra parte una ragazza non solo matura, ma anche ancora innamorata di lui. “In questa storia hai torto marcio“, ha sbottato a un certo punto Maria De Filippi.

Maria De Filippi, le battute velenose al giovane arrivato a C’è posta per te per riconquistare l’ex

Si è rivelato deludente il confronto attorno a questo ‘amore interrotto’, tanto da passare in primo piano Maria De Filippi per le sue dichiarazioni pungenti. “Hai due suoceri che non è facile trovare nella vita, una fidanzata con una maturità fuori dal comune ed è ancora innamorata di te. Ti va di lusso eh…“.

Uomini e Donne, fan furiosi con Gianmarco Steri: "Sta usando Francesca"/ Vuole provocare Cristina?

Battute velenose che sui social sono state rimarcate dagli utenti: c’è chi si è complimentato con Maria De Filippi, chi ha ipotizzato il suo astio nei confronti del giovane e chi ha espresso il suo disappunto per la decisione della ragazza di dargli un’altra occasione.